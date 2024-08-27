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  4. Olaydan 5 saat önce yardım istemişti! Eşi pompalı tüfekle vurdu

Olaydan 5 saat önce yardım istemişti! Eşi pompalı tüfekle vurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.08.2024 22:54
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Bartın'ın Amasra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi dehşeti yaşattı.30 yaşındaki Okan Paşalı eşi Ahsen Nur Paşaı'yı pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Paşalı’nın ise olaydan 5 saat önce sosyal medya hesabından video çekerek, yardım istediği görüldü.

Olaydan 5 saat önce yardım istemişti! Eşi pompalı tüfekle vurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde 7 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ankara’da Ahsen Nur Paşalı’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Okan Paşalı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EŞİNİN BACAKLARINA 2 EL ATEŞ ETTİ!

Ahsen Nur Paşalı, eşinin tehditleri nedeniyle Amasra ilçesinde çalışan ablasının yanına sığındı. Okan Paşalı, boşanma aşamasındaki eşinin Amasra’da olduğunu öğrenerek, Ankara’dan bir arkadaşını alarak otomobil ile Amasra’ya geldi. Paşalı, yanında getirdiği pompalı tüfekle yol kenarında yürürken eşinin bacaklarına 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ahsen Nur Paşalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacaklarında hafif sıyrıklar olan Ahsen Nur Paşalı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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CİDE’DE ÖNLEM ALAN POLİS OTOSUNA ÇARPTI

Olaydan sonra polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheli Okan Paşalı’nın Kastamonu’nun Cide ilçesine gittiğini tespit etti. Cide ilçesi girişinde önlem alan polis ekipleri, aracı durdurmaya çalıştı. Ancak yoluna devam eden Okan Paşalı, ters şeride girerek polis otosuyla çarpıştı. Kazanın ardından Okan Paşalı ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralı olarak gözaltına alındı. Polis otosunda yaralanan bir bekçi ise sağlık ekipleri Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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OLAYDAN 5 SAAT ÖNCE VİDEO ÇEKİP, SOSYAL MEDYADA YARDIM İSTEMİŞ

Ahsen Nur Paşalı’nın, öğle saatlerinde sosyal medya hesabından video yayınlayıp, yardım istediği ortaya çıktı. Ahsen Nur Paşalı’nın videoda, "Eşim bana sürekli tehdit mesajları atıyor. Beni öldüreceğini söylüyor, hatta benim ölümümüm kurtuluş olacağını o yüzden kolumdan bacağımdan birini alacağını söylüyor. Ben haberlere konu olan kadın cinayetlerinden biri olmak istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum, benim 2 tane çocuğum var. Benim çocuklarım babalarının bana şiddet uyguladığına canlı canlı şahitler, asla çocuklarım eve dönmek istemiyorlar. Ben kendi ailemin yanına dönmek istiyorum ama dönemiyorum" dediği görüldü

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Amasra pompalı tüfek
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