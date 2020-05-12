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  4. Olayı duyan ailesi yıkıldı! İki çocuğun şakası ölümle bitti

Olayı duyan ailesi yıkıldı! İki çocuğun şakası ölümle bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 21:16 | Son Güncelleme

Uşak’ta iddiaya göre bir grup arkadaşın ellerine aldıkları tüfekle oyun oynadığı sırada 15 yaşındaki bir çocuk tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası çocukların yakınlarının kameralara yansıyan görüntüleri ise yürek burktu.

İddiaya göre, Sirge köyünde öğlen saatlerinde arkadaşları H.Y. ve E.C.S. ile birlikte köydeki bir gölet kenarında av tüfeğiyle şakalaşan Kadir A. (15) tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tüfek seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kadir A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLESİ YIKILDI

Olay sonrası çocukların yakınlarının kameralara yansıyan görüntüleri ise yürek burktu.

TÜFEK HENÜZ BULUNAMADI

Çocuğun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler hayatını kaybeden Kadir A.’yı ‘kazara’ vurduğu iddia edilen H.Y. ile E.C.S.’yi gözaltına alırken olay esnasında kullanıldığı öne sürülen av tüfeğinin henüz bulunamadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı başlattığı çalışma sürüyor. (İHA)

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