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Olayın aslı ortaya çıkınca tekme tokat saldırdığı kişiden özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 23:15 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Özlem A.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Özlem A. kendisini taciz ettiğini düşünerek darp ettiği minibüs şoförü İbrahim B. ile bir arayarak gelerek, olayın yanlış anlaşılma olduğunu belirtip, özür diledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Yeşilyurt-Bornova hattında minibüs şoförlüğü yapan İbrahim B., hastane önüne kurduğu tezgahta su satan Özlem A.’ya, kendisinin ve hattaki diğer şoförlerin her zaman yaptığı gibi, minibüsten inerek bozuk para verdi ve bütünlemesini istedi. Özlem A., bütünlediği paraları geri verirken iddiaya göre, İbrahim B.’nin elinin kendi eline değmesi üzerine taciz edildiğini düşünerek tepki gösterdi. Özlem A.’nın saldırısına maruz kalan minibüs şoförü karşılık vermeden durumu anlatmaya çalıştı. Duruma ikna olmayan Özlem A., İbrahim B.’ye saldırmaya devam etti.

Yaşanan olay yoldaki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyadan yayılması üzerine Yeşilyurt-Bornova Minibüs Hattı Başkanı Mehmet Erler, bugün Özlem A. ve İbrahim B.’yi bir araya getirdi. Durumun tekrar değerlendirilmesinin ardından Özlem A., yaşanan olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek şoför İbrahim B.’den özür diledi.

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