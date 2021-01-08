HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Olaylar Trump'ın Demokrasiye Saldırısının Bir Sonucu”

"Olaylar Trump'ın Demokrasiye Saldırısının Bir Sonucu”

08.01.2021 00:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre binasında yaşanan olayları Başkan Donald Trump’ın kışkırttığını söyledi. Trump yanlılarının Kongre binasını işgal ettiği olayları “hukukun üstünlüğüne saldırı” olarak niteledi

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre binasında yaşanan olayları Başkan Donald Trump’ın kışkırttığını söyledi. Trump yanlılarının Kongre binasını işgal ettiği olayları “hukukun üstünlüğüne saldırı” olarak niteledi.

Delaware eyaletinin Wilmington kentinde konuşan Joe Biden, dün yaşanan olayları “ABD tarihinin en karanlık günlerinden birisi” olarak tanımladı.

Adalet bakanlığına aday gösterdiği ismi açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Demokrat lider, Kongre binasına giren grupların protestocu olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti, bu kişiler için “yurtiçi terörist” ifadesini kullandı.

“Siyah protestocular olsaydı farklı muamele görürlerdi”

Kongre binasında dün yaşanan olayların ardından güvenlik güçlerinin olay sırasında yetersiz kaldığı eleştirileri gündeme getirilmişti.

Joe Biden, ABD genelinde George Floyd protestoları düzenlendiği sırada güvenlik güçlerinin müdahalesi ile dünkü olaylar sırasındaki müdahaleyi kıyaslayarak, eşit adaletin uygulanmadığının açık olduğunu söyledi, “Siyah protestocular olsaydı, farklı muamele görürlerdi” diye konuştu.

Demokrat lider, “Son dört yıldır demokrasimiz, Anayasa, hukukun üstünlüğünü hiçe saydığını yaptığı her şeyde gösteren bir başkanımız oldu” ifadelerini kullandı.

Adalet bakanlığına Garland’ı aday gösterdi

Joe Biden adalet bakanlığına Temyiz mahkemesi yargıcı Merrick Garland’ı aday gösterdiğini açıkladı. Garland, eski Demokrat Başkan Barack Obama’nın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği ancak Cumhuriyetçiler tarafından engellenen bir isimdi.

Georgia eyaletinden gelen seçim sonuçlarıyla birlikte, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Demokratlar Senato’da da kontrolu ele geçirmiş durumda.

Joe Biden, adalet bakanlığına aday gösterdiği Garland’ın Senato onayını hızlı bir şekilde alabileceğini düşündüğünü söyledi.

Biden’ın Garland’ın Senato tarafından onaylanması halinde de onun yerine Federal temyiz mahkemesi yargıçlığına Washington Bölgesi Yargıcı siyah Ketanji Brown Jackson’ı getireceği belirtiliyor.

Ancak Biden’ın geçiş süreci ekibinden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Yüksek tansiyon! 25. madde çağrısıYüksek tansiyon! 25. madde çağrısı
Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Bakan Koca Uğur Şahin'le görüştü

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Son dakika! Biden: Onlar protestocu değil teröristti

Biden: Onlar protestocu değil teröristti

ABD Kabinesi'nde baskın sonrası ilk! Ulaştırma Bakanı istifa etti

ABD Kabinesi'nde baskın sonrası ilk!

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Kinzinger'dan 'Trump görevden alınsın' çağrısı

Yüksek tansiyon! 25. madde çağrısı

Sinovac aşısı Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi

Sinovac aşısı Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi

ABD'deki olayların ardından Türkiye'ye gelen yolcular yaşadıklarını anlattı

ABD'den dönen Türkler yaşadıklarını anlattı

ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı

ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.