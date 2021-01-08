"Olaylar Trump'ın Demokrasiye Saldırısının Bir Sonucu”

Joe Biden, ABD genelinde George Floyd protestoları düzenlendiği sırada güvenlik güçlerinin müdahalesi ile dünkü olaylar sırasındaki müdahaleyi kıyaslayarak, eşit adaletin uygulanmadığının açık olduğunu söyledi, “Siyah protestocular olsaydı, farklı muamele görürlerdi” diye konuştu.

Adalet bakanlığına aday gösterdiği ismi açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Demokrat lider, Kongre binasına giren grupların protestocu olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti, bu kişiler için “yurtiçi terörist” ifadesini kullandı.

Delaware eyaletinin Wilmington kentinde konuşan Joe Biden, dün yaşanan olayları “ABD tarihinin en karanlık günlerinden birisi” olarak tanımladı.

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre binasında yaşanan olayları Başkan Donald Trump’ın kışkırttığını söyledi. Trump yanlılarının Kongre binasını işgal ettiği olayları “hukukun üstünlüğüne saldırı” olarak niteledi.

Demokrat lider, “Son dört yıldır demokrasimiz, Anayasa, hukukun üstünlüğünü hiçe saydığını yaptığı her şeyde gösteren bir başkanımız oldu” ifadelerini kullandı.

Adalet bakanlığına Garland’ı aday gösterdi

Joe Biden adalet bakanlığına Temyiz mahkemesi yargıcı Merrick Garland’ı aday gösterdiğini açıkladı. Garland, eski Demokrat Başkan Barack Obama’nın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği ancak Cumhuriyetçiler tarafından engellenen bir isimdi.

Georgia eyaletinden gelen seçim sonuçlarıyla birlikte, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Demokratlar Senato’da da kontrolu ele geçirmiş durumda.

Joe Biden, adalet bakanlığına aday gösterdiği Garland’ın Senato onayını hızlı bir şekilde alabileceğini düşündüğünü söyledi.

Biden’ın Garland’ın Senato tarafından onaylanması halinde de onun yerine Federal temyiz mahkemesi yargıçlığına Washington Bölgesi Yargıcı siyah Ketanji Brown Jackson’ı getireceği belirtiliyor.

Ancak Biden’ın geçiş süreci ekibinden konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

