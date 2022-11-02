Olayların adamı Rasim Ozan Kütahyalı "Bunu daha önce söylememiştim" diyerek açıkladı! "Nagehan hapse girebilirdi"

Açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Haber Global'de katıldığı "Yüz Yüze" programında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Gazeteci Buket Aydın'ın moderatörlüğünü yaptığı yayında Kütahyalı, 2013-2016 yıllarındaki FETÖ ile mücadele sürecine değinirken aynı zamanda Nagehan Alçı'ya söylediği ifadeleri yayında hatırlattı.

Programın sunucusu Buket Aydın, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Türkiye'de iktidar muhalefet olayı feke (sahte)" şeklindeki yazısını hatırlatarak, "Ne demek bu? Danışıklı dövüş bir durum mu olduğunu düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"BİR DÖNEM GERÇEK BİR KAVGA VARDI"

Siyasette belli bir dönem Türkiye'de gerçek bir kavga vardı. 2007-2008'lerde, o dönemin AK Parti iktidarıyla o dönemin askeri otoritesi karşı karşıyaydı. Askeri vesayetle bir kavga vardı. Çok çetin olaylar oldu Ergenekon, Balyoz olayları oldu. Olumlusuyla olumsuzuyla tam bir siyasi mücadele vardı. Referandum geldi, seçim geldi ve Tayyip Bey kazandı. Ben ona bir devrim oldu diyorum. Askeri vesayet yıkıldı. Sonrasında 2012'de Fetullahçıların yavaş yavaş Tayyip Bey'e ve genel olarak Türkiye'ye kumpası belirginleşmeye başladı. 2013-2016 döneminde başka bir kavga vardı, dehşetli bir kavga. Artık Fettulaçılarla sivil hükümetin, başta Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verdiğimiz kavga, benim de aktif olduğum. Hem birinci hem ikinci dönem aktifim ben, siyaseti damarlarımıza kadar yaşadık.

"BUNU DAHA ÖNCE SÖYLEMEMİŞTİM"

Hatta öyle bir nokta geldi ki, bunu daha önce söylememiştim. O dönem "Dört Bir Taraf" programı da çok popülerdi. Nagehan'ın (Alçı) programı. Nazlı Ilıcak-Nagehan kavgaları... İlk aşamada farklı bir programdı. Nazlı Ilıcak ile Nagehan aynı fikirde diye başlayıp, son iki senede ikisi sarasında kavgalar başladı. Kadri Gürsel de vardı. En son ben, hiç unutmuyorum 2014 şubat mart ayı. Program reyting rekoru kırıyor, aynı zamanda dehşetli bir mücadele. Bu iş öyle bir yere gidiyor ki, her gün tapeler çıkıyor, dehşet bir kavga, Fetullahçılar bütün kozalarını masaya koyuyorlar. Dedim ki ben Nagehan'a yayından önce oturuyorduk. 'Öyle bir hale geldi ki bu program ve Türkiye, bu iş sonunda ya sen ve Abdulkadir Selvi hapse gireceksin, ya Kadri Gürsel ile Nazlı Ilıcak. Öyle bir kavga... Hakkatten de öyle oldu. Sivil hükümet kazandı ve Kadri Gürsel ile Nazlı Ilıcak hapse girdi. Öyle bir kavgaydı. Şimdi o günler geçti gitti. O sahte değil, o gerçek bir kavgaydı, gerçek bir mücadeleydi. İki taraftan birinin hapse gireceğini ön gördüm.