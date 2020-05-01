HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Olaylı 1 Mayıs'ta DİSK üyeleri serbest bırakıldı

Olaylı 1 Mayıs'ta DİSK üyeleri serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 16:32 | Son Güncelleme

1 Mayıs sabahı polis tarafından gözaltına alınan DİSK üyeleri serbest bırakıldı.

Olaylı 1 Mayıs'ta DİSK üyeleri serbest bırakıldı

Valilik ve DİSK’ten açıklamalar geldi.Polis tarafından gözaltına alınan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve diğer üyeler serbest bırakıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı vesilesiyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önüne çiçek bırakmak isteyen DİSK üyelerine, Cuma gününün sabah saatlerinde Beşiktaş'taki genel merkezlerinin önünde polis müdahale etmişti.

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. DİSK'lilerin Taksim'e yürüme talebinde bulunduğunu belirten Valilik, "Talepte bulunanlara, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir" denildi.

Grubun valiliğin uyarılarına rağmen Taksim Meydanı'na yürümekte "ısrar ettiğini" söyleyen Valilik, "yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapıldığını" ifade etti.

DİSK ise, "Çarklar dönecek diye yüzbinlerce işçiyi ölümüne çalıştıranlar, işçi temsilcilerini gözaltına aldı!" açıklamasında bulundu.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle getirilen toplumsal kısıtlamalar kapsamında, 1 Mayıs meydanlarda kutlanmıyor. Bunun yerine sosyal medya üzerinden bir "miting" ve konser düzenleniyor.

DW/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısıMeteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Koronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladıKoronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladı

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Ödül villası bakın kiminmiş!

Ödül villası bakın kiminmiş!

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Diğer Haberler
MHP'den sahte hesaplar için kanun teklifi! 5 milyon TL'ye kadar para cezası var

Meclis'e sunuldu! 5 milyon TL'ye kadar para cezası var

DİSK önündeki gruba gözaltının yeni görüntüleri paylaşıldı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Emniyet paylaştı

Yasağa aldırmadan denize girdiler

Yasağa aldırmadan denize girdiler

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan koronavirüs hastalarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan hastalarla görüştü

İzmir'de şok olay: Ellerini ayaklarını bağlayıp parasını ve telefonunu gasp ettiler

Şok olay! Ellerini ayaklarını bağlayıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.