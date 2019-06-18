OLAYLI FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİYE DAVA AÇILDI

-İKİ KULÜPTEN ÜÇ KİŞİYE BASİT YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy'de, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar sırasında birbirlerini karşılıklı darp eden Fenerbahçe'nin taraftar sorumlusu Ali Bozan, Beşiktaş İdari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin ile Gökhan Uyanık hakkında "Basit yaralama" suçundan dava açıldı. Ali Bozan ve Gökhan Uyanık hakkında 1 yıla, Hüseyin Erdinç Gültekin hakkında da 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İki güvenlik görevlisini darp etmekle suçlanan Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin hakkında ise, güvenlik görevlilerinin uzlaşmayı kabul etmesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Nisan 2019 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan futbol müsabakasının çıkan olaylar nedeniyle tatil edildiği hatırlatıldı.

TARAFTAR SORUMLUSUYLA İDARİ SORUMLUNUN KAVGASI

Olaylar sırasında Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı hatırlatılan iddianamede, olaylar sırasında güvenlik görevlisi müşteki şüpheli Gökhan Uyanık ile Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde taraftar sorumlusu olarak çalışan müşteki şüpheli Ali Bozan'ın Beşiktaş Spor Kulübü İdari sorumlusu müşteki şüpheli Hüseyin Erdinç Gültekin'e elleriyle vurdukları, Gültekin'in de bu iki kişiye yine elleriyle vurduğu belirtildi.

İddianamede, Ali Bozan ve Gökhan Uyanık için Hüseyin Erdinç Gültekin'e yönelik eylemlerinden dolayı "Basit yaralama" suçundan 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası istendi. Hüseyin Erdinç Gültekin'in de diğer iki müşteki şüpheliye yönelik eyleminden dolayı aynı suçtan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.