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Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi soruşturmasında 3 kişiye dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar sırasında birbirlerini karşılıklı darp eden Fenerbahçe'nin taraftar sorumlusu Ali Bozan, Beşiktaş İdari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin ile Gökhan Uyanık hakkında "Basit yaralama" suçundan dava açıldı.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar sırasında birbirlerini karşılıklı darp eden Fenerbahçe'nin taraftar sorumlusu Ali Bozan, Beşiktaş İdari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin ile Gökhan Uyanık hakkında "Basit yaralama" suçundan dava açıldı. Ali Bozan ve Gökhan Uyanık hakkında 1 yıla, Hüseyin Erdinç Gültekin hakkında da 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İki güvenlik görevlisini darp etmekle suçlanan Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin hakkında ise, güvenlik görevlilerinin uzlaşmayı kabul etmesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan futbol müsabakasının çıkan olaylar nedeniyle tatil edildiği hatırlatıldı.

TARAFTAR SORUMLUSUYLA İDARİ SORUMLUNUN KAVGASI
Olaylar sırasında Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı hatırlatılan iddianamede, olaylar sırasında güvenlik görevlisi müşteki şüpheli Gökhan Uyanık ile Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde taraftar sorumlusu olarak çalışan müşteki şüpheli Ali Bozan'ın Beşiktaş Spor Kulübü İdari sorumlusu müşteki şüpheli Hüseyin Erdinç Gültekin'e elleriyle vurdukları, Gültekin'in de bu iki kişiye yine elleriyle vurduğu belirtildi.
İddianamede, Ali Bozan ve Gökhan Uyanık için Hüseyin Erdinç Gültekin'e yönelik eylemlerinden dolayı "Basit yaralama" suçundan 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası istendi. Hüseyin Erdinç Gültekin'in de diğer iki müşteki şüpheliye yönelik eyleminden dolayı aynı suçtan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

TOLGA ZENGİN HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI
Aynı maçta yaşanan olaylar sırasında Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin ve Beşiktaş Güvenlik Koordinatörü Yasin Yaman'ın Fenerbahçe Spor Kulübü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Uyanık ve Enes Pehlivan'ı darp ettikleri iddiası ile açılan soruşturma ise takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞİKAYETÇİ OLMAYIP UZLAŞMAYI KABUL ETTİLER
Tolga Zengin'in Enes Pehlivan'a vurmak üzere hamle yaptığı ancak eylemini tamamlayamadığı belirtilen takipsizlik kararında, mağdurlar Enes Pehlivan ve Gökhan Uyanık'ın olaylardan dolayı şüphelilerden şikayetçi olmadıkları kaydedildi.
Soruşturma dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderildiği, tarafların edimsiz olarak uzlaştıkları bilgisine yer verilen takipsizlik kararında, uzlaşma nedeniyle şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

DAHA ÖNCE DE 46 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI
Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 46 kişi hakkında çeşitli suçlardan çeşitli oranlarda değişen hapis cezası istemiyle ilgili dava açılmıştı.

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