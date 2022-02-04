Olcay Neyzi ile ilgili sosyal medya hesabın üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında Prof. Dr. Olcay Neyzi'nin tıp eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmuş bir duayen olduğunu belirtip ona Allah'tan rahmet diledi. Olcay Neyzi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Olcay Neyzi kimdir? Nereli? Prof. Dr. Olcay Neyzi kaç yaşında öldü? İstanbul Tıp Fakültesi eski Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Olcay Neyzi'nin hayatı ve biyografisine ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

OLCAY NEYZİ KİMDİR? NERELİ?

Profesör Doktor Olcay Neyzi 27 Temmuz 1927'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türkçe hazırlanmış kapsamlı ve bilinen pediatri ders kitabının ilk yazarı olan Neyzi, Türkiye'nin tıp eğitiminin seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlamıştır.

Olcay Neyzi, 1979-94 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Olcay Neyzi, İstanbul Tıp Fakültesinde Kadın ve Çocuk Araştırma ve Eğitim Birimi"'nin kurulmasına önderlik etti. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü bünyesinde multidisipliner bir ekiple Aile Sağlığı Anabilim Dalı'nın kurulmasında görev aldı.

Olcay Neyzi'nin Mehmet Ali Neyzi ve Leyla Neyzi adından 2 çocuğu vardır.

PROF. DR. OLCAY NEYZİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Kariyeri boyunca İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi gibi kurumlarda çalışan ve 2017 yılında Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü alan Prof. Dr. Olcay Neyzi 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"PROF. DR. OLCAY NEYZİ hocamızın vefatı hepimizi derinden üzdü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğrencisi olmuştum. Hekimliğine, ders anlatışına hepimiz hayrandık. Tıp eğitiminin gelişmesine katkı vermiş bir duayendi. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun"





