Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı.

\u00d6l\u00e7me, Se\u00e7me ve Yerle\u015ftirme Merkezi\u2019nin (\u00d6SYM) \u00fcniversite e\u011fitimi almak isteyenler i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurumlar\u0131 S\u0131nav\u0131\u2019n\u0131n (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik S\u0131nav\u0131 (TYT) tamamland\u0131.Bu teknoloji her iki d\u00fcnyay\u0131 birle\u015ftiriyor! Hakkari\u2019de s\u0131nava ge\u00e7 kalan 3 aday i\u00e7eriye al\u0131nmad\u0131Kand\u0131ra'da ta\u015f oca\u011f\u0131 eylemi
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