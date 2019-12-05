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Olçok ailesi: Soyadımızı kullanmasına rıza göstermiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:21 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - OLÇOK ailesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un Nihal Olçok ile 2013'te anlaşmalı boşandığını belirterek, "Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir.

İstanbul DHA - OLÇOK ailesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un Nihal Olçok ile 2013'te anlaşmalı boşandığını belirterek, "Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu.
Olçok ailesinden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Şehit Erol Olçok, Nihal Hanım'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırmış ve boşanma 04.09.2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Çocukları şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un velayetini Erol Olçok almış, şehadetinden sonra çocukların vasisi amcaları Cevat Olçok olmuştur. Nihal Hanım, 30.11.2016 tarihine kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok Ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır"

"RIZA GÖSTERMEDİĞİMİZİ KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ"
"Ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyu ile paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok Ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok Ailesi'ni bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız"

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