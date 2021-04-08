'Öldü' diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şoke oldular

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kolon kanseri tedavisi gören Recep Çelik’in (93) ismi aynı, ama soyadı farklı olan bir hastayla evrakları karıştı. Aynı hastanede koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Recep Yılmaz (69) isimli vatandaş, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Recep Yılmaz hastaneye sevk edilirken, yanlışlıkla kanser hastası Recep Çelik’in dosyası gönderildi. Sevk edildiği gece burada vefat eden Recep Yılmaz’ın ailesi yerine durum Recep Çelik’in ailesine ölüm haberi bildirildi. Acılı aile, babaları Recep Çelik’i Kovid-19 hastası olduğu gerekçesiyle göremeyeceklerini öğrendiklerinde ikinci bir şok daha yaşadı. Daha sonra morga giden aile, tamamlanan işlemlerin ardından cenazeyi resmen teslim almış oldu. Babaları zannettikleri Recep Yılmaz’ın cenazesini filyasyon ekibiyle birlikte Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığı’nda annelerinin yanındaki aile mezarlığına defnettiler. Daha sonra hastaneden, ‘Babanız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde’ şeklinde telefon aldığını iddia eden Recep Çelik’in oğlu Hilmi Çelik, hastaneye gittiğinde babasını görünce şoke oldu.

'YANLIŞ HASTA SEVKİ' İDDİASI Yaşanan süreci anlatan Recep Çelik’in oğlu Hilmi Çelik, “Babamın yoğun bakıma yatması gerekiyormuş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yer yok. Müşahede odasına aldılar 2-3 gün oralarda kaldı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde bir yer açılınca bunlar babam Recep Çelik’in adına bir evrak düzenliyorlar, ama araca başka bir Recep’i bindiriyorlar ve Devlet Hastanesine getiriyorlar. Burada yoğun bakıma koyuyorlar, adamcağız da yoğun bakımda ölmüş. Bizi çağırdılar ‘Babanız öldü’ diye, elimize ölüm raporunu verdiler. Baktık Recep Çelik, T.C kimlik numarasına baktık o da aynı. Yalnız orada Kovid-19’lu yazıyordu, biz ona itiraz ettik. Babam çünkü aşılarını olmuştu. Huzurevinde kaldığı için testini de yaptırmıştı. O da negatif çıkmıştı. Bu yüzden itiraz ettik, ama düzelttiremedik” dedi. "BU OLAYI KİM YAPTIYSA CEZASINI ÇEKSİN" Alınan ölüm raporunun ardından defin işlemini yaptıklarını da söyleyen Çelik, “Elimizde ölüm raporu morga indik. Zaten Kovid-19’lu olduğu için çok yaklaştırmadılar. Babam ameliyatlı göğsünden karnına kadar. Ama adam da aynı yerden ameliyatlı. Babamın yan tarafında hacet torbası var, aynısı adam da varmış. Sonra cenazeyi paketlediler, mezarlığa getirdiler. Orada dinî vecibeleri yerine getirdik ve mevtayı gömdük” diye konuştu.