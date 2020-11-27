HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Öldü diye morga konuldu, saatler sonra canlandı

Öldü diye morga konuldu, saatler sonra canlandı

27.11.2020 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Öldü diye morga konuldu, saatler sonra canlandı

Kenya’da yaşayan 32 yaşındaki Peter Kigen, evinde bayıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede öldü diye morga kaldırılan adam saatler sonra hayata döndü.

Kenya'da yaşayan 32 yaşındaki Peter Kigen, evinde fenalaşıp yere yığılarak Kericho’daki Kapkatet hastanesine kaldırıldı. Doktorların öldü dediği adam hastane personeli tarafından morga kaldırıldı.

HASTANEYE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Görevliler mutad olduğu üzere 3 saat sonra ilaçlamak için bacağına kesik atınca Kigen harekete geçti ve acıyla feryat etti. Şoka giren görevliler daha sonra Kigen’i hastanenin yaralı bölümüne kaldırdı ve odada ona ilkyardım yapıldı.

Kigen, gazetecilere hayatta olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Ailesi, ihmalden dolayı hastane yönetimi ve ölü raporu veren sağlık görevlileri hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attıDüğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Kene, sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyorKene, sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyor
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan final! Büyük yalan ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan final! Büyük yalan ortaya çıktı!

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

İtalya ve ABD arasında 'koronasız' gelecek ay başlayacak!

İtalya ve ABD arasında 'koronasız' gelecek ay başlayacak!

Sosyal medya karıştı: Maradona yerine Madonna’yı öldürdüler

Sosyal medya karıştı: Maradona yerine Madonna’yı öldürdüler

Kene, sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyor

Kene, sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyor

Gelen soyundu giden soyundu! Bu isimden bezdiler sonunda değiştiriyorlar

Gelen soyundu giden soyundu! Bu isimden bezdiler...

Diego Maradona'nın cenazesiyle tabutta poz verip paylaşan cenaze görevlileri infial yarattı

Maradona'nın cenazesiyle tabutta poz verip paylaştılar

Çocuklara cinsel şantaj yapan şebekenin liderine 40 yıl hapis

Çocuklara cinsel şantaj yapan şebekenin liderine 40 yıl hapis

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.