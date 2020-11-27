Öldü diye morga konuldu, saatler sonra canlandı

Kenya'da yaşayan 32 yaşındaki Peter Kigen, evinde fenalaşıp yere yığılarak Kericho’daki Kapkatet hastanesine kaldırıldı. Doktorların öldü dediği adam hastane personeli tarafından morga kaldırıldı.

HASTANEYE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Görevliler mutad olduğu üzere 3 saat sonra ilaçlamak için bacağına kesik atınca Kigen harekete geçti ve acıyla feryat etti. Şoka giren görevliler daha sonra Kigen’i hastanenin yaralı bölümüne kaldırdı ve odada ona ilkyardım yapıldı.

Kigen, gazetecilere hayatta olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Ailesi, ihmalden dolayı hastane yönetimi ve ölü raporu veren sağlık görevlileri hakkında dava açmaya hazırlanıyor.



