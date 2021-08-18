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Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı

18.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da kuş yuvasını görmek için elektrik direğine tırmanan 9 yaşındaki Mert Artan elektrik akımına kapıldı. Öldü sanılan çocuğun vücudunu üzerindeki elektrik enerjisini atması için toprağa gömen çobanlar, Mert'in hayatını kurtardı.

Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklıgöl köyünde yaşayan Mert Artan, 1 Ağustos günü oyun oynarken elektrik direği üzerinde gördüğü kuş yuvasına tırmanmak istedi. Direğe tırmanmaya başladığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk dengesini kaybederek direkten düştü.

ÖLDÜ SANARAK KÖY MEYDANINA GÖTÜRÜYORLARDI

Çevredekiler hızla olay yerine geldiğinde çocuğun hareketsiz halde olduğunu gördü. Köy halkı çocuğun öldüğünü düşünerek kucaklarında köy meydanına götürürken o sırada çevrede koyun otlatan Yaşar Artan ve Metin Özcan isimli çobanlar çocuğun bir ihtimal ölmediğini düşünerek onu üzerindeki enerjiyi atması için toprağa gömmeye karar verdi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜNCE BİLİNCİ AÇILDI

Kafası haricinde toprağa gömülen çocuğun bilinci kısa süre sonra yerine geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yapılan ilk müdahalenin ardından Mert’i Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesine ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk etti.

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YOĞUN BAKIMDA

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde 6 gün yoğun bakımda kalan küçük Mert’in serviste tedavisine devam ediliyor. Vücudunda 3. derece yanık izleri ve kırıklar bulunan Mert Artan iyileşeceği günü bekliyor.

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"OĞLUMU ÇOBANLAR KURTARDI"

Olay gününü anlatan Baba Mirze Artan, çobanların oğlunu toprağa gömerek kurtardıklarını ifade ederek, “Oğlum direkten düşünce çevredekiler onu öldü sanmış. Olay yerine o sırada gelen çobanlar enerjisini atması için çocuğu toprağa gömmüşler. Çocuk sonra kendine gelmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimiz devam ediyor” dedi.

oldu

Küçük Mert ise kuşları görmek için çıktığını, sonrasını hatırlamadığını belirterek kendisini kurtaran çobanlara teşekkür etti.

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(İHA)

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Ağrı
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