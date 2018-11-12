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Öldü sanılan kişi alkollü çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 05:27 | Son Güncelleme

Adana'da yol kenarında hareketsiz yatan ve vatandaşlar tarafından öldüğü sanılan kişinin aldığı alkol sonrası baygınlık geçirdiği belirlendi

Adana'da, yol kenarında hareketsiz yatan ve vatandaşlar tarafından hayatınını kaybettiği sanılan kişinin aldığı alkol sonrası baygınlık geçirdiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'ndeki kaldırımda bir kişinin hareketsiz yatması ve uzun süre seslere tepki vermemesi üzerine hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiren vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin aşırı derecede alkol aldığını tespit etti.

Sedye yardımıyla ambulansa alınan ve Suriyeli olduğu belirlenen kişi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Yerde yatan kişi

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