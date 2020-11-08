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Öldü sanıldı ama gerçek çok farklı çıktı! İlginç olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 18:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunarak ölü sanılan genç alkollü çıktı.

Öldü sanıldı ama gerçek çok farklı çıktı! İlginç olay

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi'nde molozların döküldüğü alanda bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Hareketsiz yatan kişinin yanına gitmekten korkan ve uzaktan kendisine seslenen vatandaşlar herhangi bir kıpırdamanın olmadığını fark edince kişinin öldüğünü sandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yunus Polis ekipleri ölü sanılan A.P. isimli kişinin yanına yaklaşarak kendisini uyandırdı.

ARAMA YAPILDI

Alkollü olduğu öğrenilen A.P.’nin kimlik kontrolü ve üzerinden çıkarıp etrafa attığı kıyafetlerinde arama yapıldı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması ve kişinin alkolün etkisiyle uyuya kaldığı anlaşılması üzerine polis ekipleri A.P.’yi bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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