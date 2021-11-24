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Öldü sanılıp morga konulmuştu! 5 gün sonra hayatını kaybetti

24.11.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da meydana geldi. Geçirdiği motosiklet kazasında öldüğü açıklanan adam, bir hastane morgunda uyandı. Akıllara durgunluk veren olaydan 5 gün sonra talihsiz adam yaralarından dolayı hayatını kaybetti.

Öldü sanılıp morga konulmuştu! 5 gün sonra hayatını kaybetti

Hindistan'da meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği açıklanan ve bir hastane morgunda uyanan 40 yaşındaki Srikesh Kumar, kazadan sonra sağlık ekipleri tarafından resmen ölü ilan edildikten sonra, morgdaki dondurucuya konulmuştu. Kumar, morgda altı saat geçirmesine rağmen mucizevi bir şekilde hayatta kalmıştı.

TEDAVİ SIRASINDA ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

40 yaşındaki adam, korkunç olayın ardından iç kanama bozukluğu nedeniyle komaya girdi. Kumar'ın ailesi, Salı gecesi Meerut'taki Lala Lajpat Rai Memorial (LLRM) tıp fakültesinde tedavi sırasında öldüğünü doğruladı.

"5 GÜN SONRA SAVAŞI KAYBETTİ"

Kardeşi Satyanand Gautam, Kumar'ın ölümüyle ilgili Times of India'ya açıklamalarda bulundu ve "Kardeşim hayatı için savaştı ama beş gün sonra savaşı kaybetti. Yaşamak istedi. Adını her söylediğimizde yanıt verdi ve iyileşme belirtileri gösterdi. Hayati değerleri normaldi. Ancak beyninde pıhtı vardı..." diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Başkent Yeni Delhi'nin doğusundaki Moradabad'da bir motosikletin çarpması sonucu yaralanan Kumar'ın durumu kritikti. Hayatını elektrikçilik yaparak kazanan adam, kazanın ardından özel bir sağlık tesisine götürüldü ancak hastaneye vardıklarında, bir doktor tarafından hayatını kaybettiği açıklandı.

Talihsiz adam, daha sonra otopsi için bir devlet hastanesine nakledildi. Polise haber verildi ve cesedi, ailesi gelene kadar altı saat boyunca morg dondurucusuna konuldu.

Moradabad'ın başhekimi Dr Shiv Singh, "Acil sağlık görevlisi hastayı sabah 3'te gördü ve kalp atışı yoktu. Adamı defalarca muayene etmişti." dedi.

ADLİ TIP MÜFETTİĞİ GELDİĞİNDE CANLI OLDUĞU ANLAŞILDI

Adli tıp müfettişi ise, "Polis ekibi ve ailesi otopsi için evrak işlerini başlatmak için geldiğinde, adam canlı bulundu" dedi. The Times of India'nın haberine göre, aile üyeleri otopsi yapmayı kabul eden bir belge imzaladılar ve cesedi teşhis ettiler. Ancak Kumar'ın baldızı Madhu Bala, onun hareket belirtileri gösterdiğini fark etti.

Dr Singh, o sırada ölü ilan edildiğini ancak sabah bir polis ekibi ve ailesinin onu canlı bulduğunu söyledi.

Dava, Dr Singh tarafından 'en nadir' vakalardan biri olarak adlandırıldı. Doktor, 'bu duruma ihmal diyemeyiz' ifadelerini kullandı.

Kayınbiraderinin dondurucuya atılarak ölüme terk edildiğini iddia eden baldızı Bal ise, adamın bilincinin yerine gelmediğini ve ailesinin ihmal nedeniyle doktorlara suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Yetkililer, adamın yanlışlıkla nasıl ölü ilan edilip dondurucuya konulduğunu araştırıyor. Satyanand, "Onun ölümünden sorumlu olan herkese karşı harekete geçeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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