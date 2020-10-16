HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Öldü sanılıp morgda tutulan kişi hayatını kaybetti

Öldü sanılıp morgda tutulan kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

Hindistan'da öldü sanılan ve morga kaldırılan 74 yaşındaki adam, hayatta olduğu halde saatlerce morgdaki soğuk ünitede bekletilince gerçekten hayatını kaybetti.

Öldü sanılıp morgda tutulan kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Salem şehrinde meydana gelen olayda, 74 yaşındaki Balasubramanyam adındaki adam, pazartesi günü kaldırıldığı özel hastanede 'ölü' olarak kayıtlara geçirildi.

Balasubramanyam'ın ailesi de 'cansız bedeni' önce eve götürdü, ardından bir cenaze şirketini arayıp soğutucu morg ünitesinin eve gönderilmesini istedi. Akrabalara da salı günü cenaze törenini yapacakları haberi verildi.

Ertesi gün 'cesedi' almaya gelen yetkililer, Balasubramanyam’ın titrediğini ve hala hayattı olduğunu fark etti.

Acil olarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki adam bugün hayatını kaybetti.

Kaldırıldığı 2. hastanenin başhekimi, Balasubramanyam’ın 'uykulu durumda' geldiğini ve akciğerle ilgili sorunlar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Dekan, Balasubramanyam'ın soğutucu ünitede kaç saat kaldığını ve ölüm nedeninin bununla ilişkili olup olmadığının bilinmediğini de ekledi.

Polis ise, 'aceleci veya ihmalkar davranarak insan hayatını tehlikeye atma' suçundan aileye karşı dava açtıklarını duyurdu.

Polis şefi Senthil Kumar, ailenin Balasubramanyam'ın ölümüyle ilgili bir ölüm belgesini sunamadığını da anlattı. Ancak soğutucu üniteyi getiren cenaze düzenleme şirketi, yaşlı adamının kardeşinin kendilerine 'doktordan ölüm belgesi' aldığını söylediğini belirtti.

Kumar, ailenin babalarının nörolojik sorunlardan da mustarip olduğunu öne sürdüğünü de söyledi.

Olayda, Balasubramanyam'ın 24 saat soğutucuda nasıl hayatta kaldığı ve ölü olarak bildirildiği özel hastanenin soruşturulup soruşturulmadığı da bilinmiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Finlandiya Başbakanı da AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldıFinlandiya Başbakanı da AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı
Çekiliş saati merakla bekleniyorÇekiliş saati merakla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti’ye katıldı
Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti’ye katıldı
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
Kaldırıma yapışmış, tanınmaz halde bulundu! İşte son hali
Kaldırıma yapışmış, tanınmaz halde bulundu!
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
QAnon: YouTube 'zararlı komplo teorilerine karşı' harekete geçti
FBI potansiyel güvenlik tehditi demişti! YouTube harekete geçti
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'
Finlandiya Başbakanı Marin de AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı
Finlandiya Başbakanı da AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı
Ermenistan'dan Ordubad'a roketli saldırı
Ermenistan, Nahçıvan'ı vurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.