Öldü sanılıp morgda tutulan kişi hayatını kaybetti

Polis ise, 'aceleci veya ihmalkar davranarak insan hayatını tehlikeye atma' suçundan aileye karşı dava açtıklarını duyurdu.

Dekan, Balasubramanyam'ın soğutucu ünitede kaç saat kaldığını ve ölüm nedeninin bununla ilişkili olup olmadığının bilinmediğini de ekledi.

Kaldırıldığı 2. hastanenin başhekimi, Balasubramanyam’ın 'uykulu durumda' geldiğini ve akciğerle ilgili sorunlar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Ertesi gün 'cesedi' almaya gelen yetkililer, Balasubramanyam’ın titrediğini ve hala hayattı olduğunu fark etti.

Balasubramanyam'ın ailesi de 'cansız bedeni' önce eve götürdü, ardından bir cenaze şirketini arayıp soğutucu morg ünitesinin eve gönderilmesini istedi. Akrabalara da salı günü cenaze törenini yapacakları haberi verildi.

Polis şefi Senthil Kumar, ailenin Balasubramanyam'ın ölümüyle ilgili bir ölüm belgesini sunamadığını da anlattı. Ancak soğutucu üniteyi getiren cenaze düzenleme şirketi, yaşlı adamının kardeşinin kendilerine 'doktordan ölüm belgesi' aldığını söylediğini belirtti.

Kumar, ailenin babalarının nörolojik sorunlardan da mustarip olduğunu öne sürdüğünü de söyledi.

Olayda, Balasubramanyam'ın 24 saat soğutucuda nasıl hayatta kaldığı ve ölü olarak bildirildiği özel hastanenin soruşturulup soruşturulmadığı da bilinmiyor.



