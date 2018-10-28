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'Öldü' sanılıp, üzerine gazete kağıdı örtülen adam hastanede kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, elindeki Türk bayrağıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Topal'a (80) beton mikseri çarptı.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'de, elindeki Türk bayrağıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Topal'a (80) beton mikseri çarptı. Çevredekiler, yerde hareketsiz yatan Topal'ın üzerine, öldüğünü sanıp, gazete kağıdıyla bayrağı örttü. Sağlık görevlilerinin ağır yaralı olduğunu belirleyip, hastaneye kaldırdığı Topal, kurtarılamadı. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Kadirli merkezde meydana geldi. Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen etkinliğe katılan Mahmut Topal, törenin bitmesiyle evine gitmek üzere yürümeye başladı. Elindeki Türk bayrağıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Topal'a, M.E. yönetimindeki 80 KB 869 plakalı beton mikseri çarptı. Kazayı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerindekiler ise yerde hareketsiz yatan Topal'ın üzerine, öldüğünü sanıp, gazete kağıdıyla bayrağı örttü. SAVCIDAN TEPKİ Bu sırada yoldan tesadüfen geçen Kadirli Cumhuriyet Savcısı Kutalmış Paksoy, bir süre ambulansı bekledikten sonra '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, görevliden sağlık görevlilerinin acele etmesini istedi. Paksoy, "Memur bey, ambulans gelmiyormuş. Ben olay yerindeyim. Kimse yok, acil gelsinler" dedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, üzeri kapatılan Topal'ın yaşadığını belirledi. Ambulansla hastaneye götürülen Mahmut Topal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Beton mikseri sürücüsü M.E., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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