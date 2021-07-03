Öldü sanıp ceset torbasına koydular, yaşadığını gazeteci fark etti: Yanına yaklaştığımda...

Brezilya'da sokak yemekleri satan 71 yaşındaki Raimundo Nonato Santana da Silva, sabahın erken saatlerinde yemeklerini satabilmek için yola koyuldu. Bir pazar yerine ulaşmaya çalışan adam motosikletin üzerinde rahatsızlanınca yere düştü. Baygın bir şekilde yerde yatan adama tesadüf eseri oradan geçmekte olan sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak ekipler, yaşlı adamdan yaşam belirtisi alamamış olacak ki, onu bir ceset torbasına koydular.

Polis ve adli tabiplere haber veren sağlık çalışanları olay yerinden ayrılınca bir mucize gerçekleşti. Söz konusu durumu haber yapmak için hazırlanan bir muhabir cesedin bulunduğu torbanın hareket ettiğini gördü.

''NEFES ALMAYA ÇALIŞIYORDU''

Gazeteci Geovanni Pereira yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, ''Ben geldiğimde torba sıkı sıkı kapalıydı ancak haber yapmak için torbanın yanına yaklaştığımda hareket etmeye başladı. Polislere hemen durumu bildirdim ve torbanın fermuarını açtılar. Nefes almaya çalışıyordu. Henüz adli tabipler gelmemişti ve yardım etme içgüdüsüyle 10 dakika boyunca ona kalp masajı yaptım. Sağlık çalışanlarının da gelmesiyle hemen hastaneye kaldırıldı. Umarım yaşar'' şeklinde konuştu. Pereira, "Doğru zamanda doğru yerdeydik. Bence bu bir mucizeydi" dedi.

İlk müdahalede bulunan sağlık görevlileri yaşanan durum hakkında kendilerinin de kalp masajı uyguladığını ancak "teknik değerlendirmeye göre" öldüğünü açıkladılar. Ne olduğunu anlamak için adamın tıbbi kayıtlarına bakacaklarını belirttiler.



