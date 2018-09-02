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Öldüğü 2 gün sonra fark edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

Öldüğü 2 gün sonra fark edildi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de 65 yaşındaki adam evinde hayatını kaybettikten 2 gün sonra polis tarafından bulundu.

Alibey Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan vatandaşın komşuları 2 gündür kendisinden haber alamadı. Yaşlı adamın dairesinden yayılan kötü kokudan şüphelenen komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Vatandaşın cesedi Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Silivri

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