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  4. Öldüğü açıklanmıştı! Yaşadığı ortaya çıkan terörist 'Nergis Oramar' yakalandı

Öldüğü açıklanmıştı! Yaşadığı ortaya çıkan terörist 'Nergis Oramar' yakalandı

30.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de, DEAŞ ile çıkan çatışma sonrası öldüğü açıklanan PKK'lı bir teröristle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ayn El Arap kentinde 2014 yılında DEAŞ ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede öldüğü belirtilen PKK/YPG'li teröristin aslında yaşadığı ortaya çıktı. Batman'da gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya getirilen Suriye uyruklu 'Nergis Oramar’ kod adlı terörist Dünya Osman (27), tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öldüğü açıklanmıştı! Yaşadığı ortaya çıkan terörist 'Nergis Oramar' yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde 26 Eylül 2014'de terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG arasında çıkan çatışmada, 'Nergis Oramar' kod adlı PKK/YPG'li terörist yaralandı. Çatışmada yaralandıktan sonra şarkı okurken çekilen videosu ile bilinen teröristin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

YAŞADIĞI BELİRLENDİ, OPERASYONLA YAKALANDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada ‘Nergis Oramar’ kod isimli Suriye uyruklu terörist Dünya Osman’ın ölmediği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırmada Dünya Osman’nın Batman’da yaşadığını belirledi. Adresi belirlenen Dünya Osman, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, Şanlıurfa’ya getirildi. Burada sorgulanan Dünya Osman, "DEAŞ’ın saldırısında ayağımdan yaralandım. Tedavimin ardından Irak’a gittim ve orada evlendim. Evlendikten sonra tekrar Türkiye’ye geldik. Şimdi 5 aylık hamileyim. Hiç çatışmaya katılmamıştım. Ayn El Arap'ta 1 yıl maaşlı olarak YPG saflarında bulundum ve bu dönemlerde sadece nöbet tuttum" dediği öğrenildi.

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Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Dünya Osman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye pkk DEAŞ
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