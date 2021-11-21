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  4. Öldüğü düşünülen kayıp tenisçinin 'yaşam kanıtı' görüntüleri! 3 ayrı yerde kameraya takılmış

Öldüğü düşünülen kayıp tenisçinin 'yaşam kanıtı' görüntüleri! 3 ayrı yerde kameraya takılmış

21.11.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de kayıp Peng Shuai'nin yaşadığına dair görüntüler paylaşıldı. Kayıp tenişçinin görüntülerini paylaşan Çin devlet medyası 3 ayrı kaydında Pekin saatine göre Cumartesi günü kayda alındığını açıkladı.

Öldüğü düşünülen kayıp tenisçinin 'yaşam kanıtı' görüntüleri! 3 ayrı yerde kameraya takılmış

Ünlü tenisçi Peng Shuai, 2 Kasım’da Çin sosyal medya sitesi Weibo'da eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli hakkında kendisini uzun süre taciz ettiğine dair bir iddia yayınladı. O tarihten itibaren kendisinden haber alınmayan tenisçinin, arkadaşlarıyla yemekte olduğu ve bir tenis organizasyonundaki görüntüleri içeren 3 ayrı ‘yaşam kanıtı’ videolar paylaşıldı.

Paylaşım, Çin devlet medyası Global Times’ın Şef Editörü Hu Xijin tarafından yapılarak videolarla birlikte “Peng Shuai'nin bir restoranda koçu ve arkadaşlarıyla akşam yemeği yediğini gösteren iki video klip edindim. Video içeriği, onların Cumartesi Pekin saatinde çekildiğini açıkça gösteriyor” mesajı yer aldı.

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KADIN TENİSÇİLER BİRLİĞİ: 2 KASIM'DAN İTİBAREN HABER ALAMADIK

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) ve ünlü tenisçiler, 2 Kasım’dan itibaren ünlü tenisçinin yaptığı taciz açıklamasından sonra kendisinden haber alınamadığını belirterek hayatından endişe ettiklerine dair açıklamalar yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı basın açıklaması yaparak “Çinli yetkililer, onun güvenliği ve nerede olduğuna dair doğrulanabilir kanıtları acilen sağlamalı. Herkesin tepki korkusu olmadan konuşmasına izin verilmelidir. Dünyanın herhangi bir yerindeki tüm cinsel saldırı raporları soruşturulmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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DHA


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Çin
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