Öldüğü iddia edilen o lider 'cehennem rallisi' ile geri döndü

CNN Televizyonu'na göre, Pazar günü yayımlanan ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde Berdimuhammedov, 4 Ağustos tarihini düştüğü bir belgeyi imzalıyor.

Görüntülerde 62 yaşındaki Berdimuhammedov, bisiklet sürüyor, ata biniyor, spor salonunda ağırlık kaldırıyor, stüdyoda beste yapıyor, eşofmanlı devlet görevlilerinin alkışları eşliğinde bowling oynuyor ve Cehennem Kapısı adıyla bilinen Darvaza Krateri'nin etrafında ralli yapıyor.

Temmuz'da Berdimuhammedov'un birkaç hafta süreyle halkın önüne çıkmaması öldüğü söylentilerine neden olmuştu.

Fransız AFP ajansına göre adı fazla bilinmeyen bir analistin Moskova'da bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamalarla söylentiler daha da yayıldı.

Söz konusu kişi, istihbarat servislerine yakın Türkmen iş adamlarının kendisine Berdimuhammedov'un öldüğünü doğruladığını söyledi.

Türkmenistan'ın Moskova Büyükelçiliği'nden TASS ajansına gönderilen açıklamada, iddialar "tamamen uydurma" olarak nitelendi.

Sık sık televizyon programlarında boy gösteren Berdimuhammedov ay sonunda yeniden ekranlarda görüldü. Devlet televizyonu Türkmen liderin otobüs duraklarındaki posterleri incelerken çekilmiş görüntülerine yer verdi.