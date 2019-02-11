Öldüğü öne sürülen halk ozanının videosu yayımlandı

10 Şubat tarihli videoda, Heyit olduğunu belirten bir kişinin hayatta olduğunu, "ulusal yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma sürecinde olduğu ve kötü muameleye maruz kalmadığını" söylediği duyuluyor. Video, Çin'in devlet radyosu CRI'nın Türkçe dil servisi tarafından yayımlandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Heyit'in Çin'de bir hapishanede hayatını kaybettiğini öğrendiklerini belirtmişti. Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy yazılı açıklamasında, "Bir bestesi yüzünden 8 yıl hapse mahkûm edilen değerli halk ozanı Abdurrehim Heyit'in hapishanedeki ikinci yılında vefat ettiği haberini derin teessürle öğrendik" demişti. Açıklamada ayrıca Çin'de Şincan Özerk Uygur Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman toplulukların "temel insan haklarını ihlal eden uygulamaların, özellikle son iki yıl içerisinde ağırlaştığı" da yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, Çin'e "Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve toplama kamplarının kapatılması" çağrısında bulundu. ÇİN İDDİALARI REDDETTİ Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ise konuyla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ilgili açıklamaları tamamen gerçek dışıdır. Çin tarafı buna şiddetle karşı çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

'Dutar'ın Kralı' olarak anılan Abdurrehim Heyit'in iki şarkısı nedeniyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, 2017 yılından bu yana Çin'de hapis yattığı ve toplama kampında olduğu belirtiliyordu. 'TEKNOLOJİK İMKANLARLA YAPILABİLİR' Bazı Uygurlar ise CRI tarafından paylaşılan videonun gerçekçi olup olmadığını sorguluyor. ABD merkezli Uygur İnsan Hakları Projesi'nin başında bulunan Nury Turkel, BBC'ye yaptığı açıklamada videodaki bazı unsurların 'şüpheli' olduğunu söyledi. Turkel aynı zamanda Çin'in Türkiye'nin iddialarının ardından kamuoyuna açıklama yapmasının baskı geldiğinde harekete geçtiklerinin bir kanıtı olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Turkel, Çin'in elindeki teknolojik imkanlar sayesinde videoyu 'yaratmış' olabileceğini de öne sürdü. AF ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA TALEBİ Uluslararası Af Örgütü, BBC'ye açıklamasında Heyit'in ölüm haberinin kaygı verici olduğunu belirtip Çinli yetkililere 'halk ozanın ve cezaevinde, gözaltında ölen diğer Uygur Türklerinin durumuna ilişkin bilgi vermeleri' çağrısında bulundu.