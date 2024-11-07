Öldüğü söylenmişti... Ankaralı Turgut'un kızı "Durumu kritik" diyerek paylaştı! Babası için dua istedi

Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı , geçtiğimiz ağustos ayında bir kez daha hastanede tedavi görmeye başladı.

Ünlü şarkıcının, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut'un birkaç gün önce entübe edildiği öğrenildi.

61 yaşındaki ünlü isim son olarak öldüğü iddiaları manşetlerdeki yerini aldı. Ancak Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran ise bir televizyon programına bağlanarak babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıklamıştı.

DUA İSTEDİ

Eylem Boran şimdi de sosyal medya hesabından babasının son görüntülerinden bir video paylaşarak 'Arkadaşlar lütfen yalan haberlere inanmayın. Babam şu anda yoğun bakımında entübe halinde. Durumu kritik lütfen babam için dua edin.' dedi.