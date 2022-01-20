Olduğundan daha küçük ve kalkık bir burun görüntüsü elde etmek için bilmeniz gereken ipuçları

Estetik operasyon denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de burun ameliyatı. Üstelik tamponu, ağrısı, morluğu derken zahmetli bir iş. Oysa küçük ve kalkık bir burun görünümüne birkaç küçük makyaj hilesiyle kavuşabilirsiniz. Gelin, burnunuzu daha küçük ve kalkık gösterecek ipuçlarına ve ürün önerilerine birlikte göz atalım.

1. Adım: Gölgelendirme

İşe burnunuzu kontürleyerek yani gölgelendirerek başlamanız gerekir. Burnunuzun iki yanına kaş kemiklerinizden burnunuzun ucuna kadar bronzerla birer çizgi çekip ince uçlu bir fırça ile dağıtmalısınız. Böylece burnunuzu olduğundan daha ince gösterebilirsiniz. Kalkık görünmesi içinse burun ucunun hemen üstüne ve altına kontür ürününü dokundurmanız yeterli.

2. Adım: Aydınlatma

Gölgelendirmeden sonra açık renkli bir fondöten yardımıyla burnunuzun tam ortasını hafifçe aydınlatın. Bu adımda göz altınıza uyguladığınız kapatıcıdan yardım alabileceğiniz gibi eğer bir kontür stick kullanıyorsanız onun aydınlatıcı bölümünü de tercih edebilirsiniz.

3. Adım: Işıltı

Krem, likit veya toz bir aydınlatıcıyı burnunuzun ucuna sürerek burnunuza daha kalkık bir görünüm kazandırabilirsiniz.

4. Adım: Sabitleme

Burun kontürünüzün tüm gün bozulmaması için sabitleme adımı önemli. Özellikle toz ürünleri tercih ettiyseniz bir makyaj sabitleme spreyi kullanarak daha doğal ve kalıcı bir sonuç elde edebilirsiniz.

1. Çok pratik bir çözüm

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Makyaj kategorisinin sevilen markası Maybelline New York’un dillere destan kapatıcısı Instant Anti-Age Eraser 149 Deep Bronze, kontür işlemi için biçilmiş kaftan. Ucundaki sünger yardımıyla çok kolay bir şekilde sürülebilen bu kapatıcıyı yüzünüzün tüm gölgelendirme işlemleri için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu kapatıcının ten renginizle uyumlu bir tonuyla istediğiniz bölgeleri kapatabilir, daha açık bir tonuyla ise aydınlatma yapabilirsiniz.

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2. Gölgelendirme aşamasının olmazsa olması: Bronzer

Kontürleme işlemini toz ürünlerle yapmayı seviyorsanız Makeup Revolution markasının bu bronzerına mutlaka bakmanızı öneririz. Bu ürünün mat yapısı ve uzun süre kalıcı rengi ile doğal görünümlü bir gölgelendirme işlemi yapabilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla rahatlıkla uygulama yapabileceğiniz bu ürün, soğuk alt tonlu rengiyle harika bir gölgelendirme sağlar. Süper boy ambalajıyla uzun süreli bir kullanım sunan bu ürünü, yüzünüze bronzer uygulaması yapmak için geniş bir fırça ile rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Vegan ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen Makeup Revolution markasının bu mega bronzerını incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

3. Bronzer ve aydınlatıcı bir arada

Pratik bir kullanım sunan ürünleri seviyorsanız Note markasının bu üç renkli kontür paletini tercih edebilirsiniz. İçinde biri sıcak diğeri soğuk alt tonlu olmak üzere iki adet bronzer, bir adet de aydınlatıcı mat pudra bulunan bu kontür paleti ile gölgelendirme işlemini kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Toz ürünlerden oluşan bu palette yer alan soğuk bronzer ile gölgelendirme, sıcak bronzer ile ısıtma, açık renk pudrayla ise aydınlatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Note markasının kontür paletini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

4. Cilt dostu bir ürün

Burun kontürü için tercih edebileceğiniz bir başka ürün çeşidi de çift taraflı kontür stick. Wet n Wild markasının bu stick formundaki iki uçlu kontür ürünü ile çok pratik bir şekilde gölgelendirme yapabilirsiniz. Koyu renkli tarafını arka plana atmak istediğiniz, açık renkli ucunu ise ön plana çıkarmak istediğiniz bölgelere uyguladıktan sonra karıştırma işlemi ile doğal bir geçiş sağlayabilirsiniz. Paraben, sülfat ve gluten içermeyen ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Wet n Wild markasının bu stick formundaki kontür ürününü incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

5. İşin sırrı fırçada!

Kaliteli makyaj aksesuarları ve ürün çeşitliliğiyle sektörün önde gelen markalarından Nascita’nın Pro serisinde yer alan bu fırça ile hassas bir çalışma gerektiren burun gölgelendirme işlemini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yumuşak kıl yapısı ile ürünleri rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu fırça, açılı fırça ucu ile hata yapma riskini azaltır. Bu fırça ile kontür ürününden aldıktan sonra burnunuzun üzerinde hafif dokunuşlarla gölgelendirme işleminizi yapabilirsiniz.

Nascita markasının eğimli kontür fırçasını detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Yumuşacık ve çok pratik

Krem ürünlerle makyaj yapmayı tercih edenlerdenseniz iyi bir makyaj süngeri edinmenizi öneririz. So Fly Cosmetics’in bu meşhur makyaj süngerini krem ve likit ürünler için nemli bir şekilde kullanabilirsiniz. Nemli süngerinizin ince ucuyla kontür çizgilerinizi hafifçe dağıtabilir, geniş ucuyla ise açık renk kapatıcınızı yedirebilirsiniz. Ayrıca bu süngeri kuru bir şekilde toz ürünlerinizle de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özel yapısı ile fazla ürün emmeyen ve boşa ürün tüketiminin önüne geçen bu makyaj süngerini her kullanımdan sonra güzelce yıkayıp temizlemenizi tavsiye ederiz.

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7. Bir damlası yeter de artar bile!

Likit aydınlatıcıları seviyorsanız L’Oréal Paris Glow Mon Amour 01 Sparkling Love isimli bu ürünü mutlaka denemenizi öneririz. Damlalıklı bir şişede sunulan bu ürün, cildinize doğal bir ışıltı ve aydınlık katar. Ayrıca içeriğindeki Hindistan cevizi yağı ile teninizi nemlendirir. Ürünü burnunuzun ucuna çok az bir miktar damlatıp dağıtarak ışığın bu bölgeye yansımasını sağlayabilirsiniz. Böylece burnunuzun daha kalkık bir görünüme kavuşmasına imkan tanıyabilirsiniz.

L’Oréal Paris markasının likit aydınlatıcısını detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

8. İster parmaklarınızla ister fırçayla uygulayın

Aydınlatıcı adımında pratik bir üründen yardım almak isterseniz Pastel Profashion Daylight Cream Highlighter'ı tercih edebilirsiniz. Işığı yansıtan pigmentleriyle doğal ve aydınlık bir etki sağlayan bu krem yapıdaki aydınlatıcıyı ister parmaklarınız ister bir fırça veya sünger yardımıyla burnunuzun ucuna uygulayabilirsiniz. Bu ürünü yüzünüzün diğer bölgelerini aydınlatmak için de kullanabilirsiniz. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen bu ürünü tercih ederek minik dostlarımıza destek olabilirsiniz.

Pastel markasının ipeksi yapısı ve pratik kullanımı ile vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak bu krem aydınlatıcısını incelemek ve satın almak için hemen buraya tıklayın.

9. Makyajınızın yıldızı olacak bir ürün:

Aydınlatma adımında toz ürünleri tercih ediyorsanız The Balm markasının en popüler ürünleri arasında yer alan Mary-Lou Manizer isimli aydınlatıcısını tercih edebilirsiniz. İçinde sim barındırmayan bu toz aydınlatıcı, ipeksi dokusu ve sedefli bitişi ile doğal ve ışıl ışıl bir aydınlatma sağlıyor. Bu aydınlatıcıyı burnunuzun ucuna az bir miktar uygulayabilir, böylece burnunuzun daha kalkık görünmesini sağlayabilirsiniz. Elmacık kemiklerinize ve kaş altlarınıza da uygulayarak yüzünüzün aydınlatma işlemini tamamlayabilirsiniz.

The Balm markasının Mary-Lou Manizer isimli toz aydınlatıcısını incelemek için buraya tıklayın.

10. Daha kalıcı bir makyaj için:

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Gölgelendirme ve aydınlatma işlemlerini tamamladıktan sonra bu görünümün kalıcılığını arttırmak için bir sabitleme spreyinden yardım alabilirsiniz. Essence markasının formülünde parfüm, yağ ve alkol bulundurmayan Keep it Perfect isimli sabitleme spreyi; bu iş için biçilmiş kaftan. Bu ürün, %90 doğal içeriklerden oluşan meyve esanslı formülüyle makyajınızı sabitlerken size de ferahlık hissi verecek. Ürünün vegan içerikli olduğunu ve hayvanlar üzerinde test edilmediğini de belirtelim.

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