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Öldüğünü çobanlar fark etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 21:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Akseki ilçesinde 81 yaşındaki şahıs çobanlar tarafından yol ortasında ölü bulundu.

Öldüğünü çobanlar fark etti

Antalya’nın Akseki ilçesinde 81 yaşındaki şahıs çobanlar tarafından yol ortasında ölü bulundu. Seyir halindeyken kalp krizi geçirerek kaza geçirdiği tahmin edilen yaşlı adamın yola çıkmadan önce "Buralarda duramam, köye gideceğim" dediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Konya il sınırında bulunan Akseki ilçesi Dipsizgöl mevkiinde devrilmiş bir motosiklet ile yolda bir şahsın hareketsiz yattığını gören çobanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, isminin Kadir Taşlı olduğu öğrenilen 81 yaşındaki yaşlı adamın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Kask takmadığı belirtilen Taşlı’nın tek taraflı geçirdiği kazada yaşamını kaybettiği ileri sürülürken, yaşlı adamın Konya’nın Bozkır ilçesi Sorkun köyüne gitmekte olduğu ve yola çıkmadan önce çevresindekilere "Buralarda duramam, köye gideceğim" dediği öğrenildi. Yaşlı adamın motosikletle giderken kalp krizi geçirdiği ihtimali de değerlendirilirken, cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öldüğünü çobanlar fark etti

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