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Öldüğünü sandı! Öyle bir şeyi yuttu ki

17.05.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan bir bakım görevlisi olan 31 yaşındaki Bobby Lee, bir gece vardiyasından sonra kendini kötü hissediyordu. Bu nedenle evde bir Covid testi yapmaya karar veren kadın basit tıbbi alet boğazına takıldı ve onu yutmaya karar verdi.

Öldüğünü sandı! Öyle bir şeyi yuttu ki

İki çocuklu bekar bir anne olan Bobby Lee, geçen ay evde yaptığı bir test sırasında 15 cm'lik büyük bir Covid sürüntüsü yuttuktan sonra acilen ameliyata alındı. Hayatından endişe eden 31 yaşındaki Lee, korkunç olayı anlattı. Tıbbi alet, gece vardiyasının ardından kendini kötü hissedince test yapmaya karar veren kadının boğazına takıldı.

HASTANEYE KOŞTU

Ne yapacağından emin olmayan bakım görevlisi daha sonra çubuğu yutmaya çalıştı ama sadece yarı yolda kaldı. Endişeli bir şekilde, hastaneye koşan kadın, doktorların daha önce hiç böyle bir vaka görmediklerini söyledi. Doktorlar da onun için endişe edince, hızla yakındaki bir hastaneye nakledildi ve acil ameliyattan sonra şimdi iyileşme yolunda.

AKLINI KAYBEDECEKTİ

bakım

Bir noktada geçici olarak nefes alamayınca aklının kaybedecek gibi olan Lee en küçük çocuğuyla yalnız olduğu için paniğe kapıldığını anlattı. 111'i bile aramadan arabaya atlayıp hastaneye koştuğunu söyleyen Lee, doktorların bu sorunu hiç yaşamadıklarını, bu yüzden ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi. Başka bir hastaneye sevk edilen Lee, sonunda boğazına iletilen bir kamerayla mini bir ameliyat geçirdi.

''ÖLÜMCÜL OLABİLİRDİ''

Karnına kadar giren çubuk, boğazından aşağı gönderilen kamerayla çektikleri fotoğraflarda bağırsaklarının yakınında görüntülenmişti. Gerçekten korkutucu bir tecrübe olduğunu söyleyen iki çocuk annesi, ''Doğruca arabaya atlayabildiğim için mutluyum. Ölümcül olabilirdi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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