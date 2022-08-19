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Öldüğünü zannettiği ayının saldırısına uğradı, canını zor kurtardı! 'Normalde insanlar ayıyı görünce ölü taklidi yapar...'

19.08.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un İspir ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kepçe operatörü Hüseyin Kaya (46), yol kenarında üzerinde kan bulunan ayının yanına gidip görüntüsünü çekerek sosyal medyadan yardım talebinde bulunmak istedi. Kaya, öldüğünü düşünüp geri dönerken ayının saldırısına uğradı. Arkadaşının ayıyı tekmelemesiyle yaralı kurtulan Kaya, “Normalde insanlar ayıyı görünce ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalışır. Bu kez ayı bu numarayı yaptı" diye konuştu. İşte olayın detayları...

Öldüğünü zannettiği ayının saldırısına uğradı, canını zor kurtardı! 'Normalde insanlar ayıyı görünce ölü taklidi yapar...'

Dehşete düşüren olay, İspir ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Decinler mevkisinde meydana geldi. Karayolları’nda kepçe operatörü olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Kaya, 2 arkadaşı ile birlikte dağlardan yola düşen taşları temizlerken üzerinde kan bulunan ayıyı gördü. Yaralı olduğunu düşündüğü ayının yanına giden Kaya, videosunu çekip sosyal medyadan paylaşarak yardım talebinde bulunmak istedi. Hareketsiz yatan ayının öldüğünü zanneden Kaya, vazgeçip geri dönerken hayvanın saldırısına uğradı. Kaya'nın yardımına arkadaşı yetişti. Arkadaşının tekmelediği ayı, kaçarak Çoruh Nehri'ne doğru gitti.

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Ayının saldırısında bacağı ve kolundan yaralandığını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Üç arkadaş dağlardan kara yoluna düşen taşları temizlemeye gittik. Küçük taşları kenara atarken yol kenarında kanlar içinde bir ayı gördüm. Hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Yanına gidip yardım etmek istedim. Ama öldüğünü sandım ve cep telefonu ile görüntüsünü çektim. Dönüp giderken arkadaşım 'ayı geliyor kaç' diye bağırdı. Ama çok geçti, ayı beni yakaladı ve can korkusu ile onunla mücadele ettim. Bacağımı ve kolumu ısırınca, boğazından tutup yukarı kaldırdım. Elimden kurtulunca pençeleri ile vurup beni yere yatırdı. Yere düştüğümde suratıma saldıracağı sırada yeniden boynundan tuttum. Kan kaybediyordum ve artık dayanacak gücüm kalmamıştı. O sırada koşarak yanımıza gelen arkadaşım ayıya birkaç tekme atınca beni bırakıp gitti. Normalde insanlar ayıyı görünce ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalışır. Bu kez ayı bu numarayı yaptı" diye konuştu.
Arkadaşları tarafından İspir Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Kaya'nın bacak ve kolunu dikiş atılarak taburcu edildi.

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(DHA)

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Erzurum ayı ayı saldırısı
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