HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Öldükleri için kusurlu bulundular! Mahkemenin kararı o ülkeyi ayağa kaldırdı... Tepki yağıyor

Öldükleri için kusurlu bulundular! Mahkemenin kararı o ülkeyi ayağa kaldırdı... Tepki yağıyor

12.10.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da 2009 yılında yaşanan depremle ilgili mahkemeden çıkan karar ülkeyi karıştırdı. L’Aqilla kentindeki depremle alakalı davada, yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 24 kişi kusurlu bulundu. Sosyal medyada İtalyan kullanıcıların büyük tepki gösterdiği kararın gerekçesi olarak ise öncü sarsıntılara rağmen evlerini terk etmemeleri gösterildi. 2009 yılında meydana gelen o depremde 309 kişi yaşamını yitirmişti.

Öldükleri için kusurlu bulundular! Mahkemenin kararı o ülkeyi ayağa kaldırdı... Tepki yağıyor

İtalya, 2009 yılında yaşanan depremle ilgili mahkemeden çıkan kararı konuşuyor. 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği L'Aquilla depremiyle alakalı davada bir binada enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 24 kişiye dair alınan karar ülke gündeminde büyük yankı buldu. İşte ölen kişilerin kusurlu bulunduğu karara ilişkin detaylar...

ENKAZIN ALTINDA KALARAK CAN VEREN 24 KİŞİ KUSURLU BULUNDU

"Il Messaggero" gazetesinin Abruzzo bölge baskısında ve "Il Centro" gazetesinde çıkan haberlere göre, mahkeme kararında, 6,3 büyüklüğündeki depremden önce iki sarsıntı yaşandığına dikkat çekilerek bu iki küçük sarsıntının ardından evlerini terk etmeyen ve sonraki büyük sarsıntıda evlerinin enkazında kalarak can veren 24 kişi belirli oranda kusurlu bulundu.

Osmaniye depremi öncü olabilir mi? Herkesin aklına bu soru geldi! Osmaniye depremi öncü olabilir mi? Herkesin aklına bu soru geldi! "Potansiyeli 7.0..."

GEREKÇE: EVLERİNİ TERK ETMEMELERİ

Mahkeme kararında, deprem sırasında Campo di Fossa caddesindeki binada ölen 24 kişinin önceki iki sarsıntıya rağmen evlerini terk etmemesi, bu kişilerin ihmali olarak yorumlandı. Depremde söz konusu binada ölenlerin, evden çıkmamaları sebebiyle olaydaki ihmal payının yüzde 30 olduğu, diğer bakanlıklarının yüzde 15'er ve müteahhidin varislerinin de yüzde 40 civarında ihmal payı olduğu belirtildi.

thumbs_b_c_b7f696d9cfbec8cb169872f1c7505213

KARAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu mahkeme kararı, kamuoyunun tepkisini çekti. Sosyal medya platformlarında çok sayıda İtalyan kullanıcı, bu kararı alan mahkeme heyetine tepki gösterdi.

DEPREMDE 309 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

6 Nisan 2009'da meydana gelen L'Aquila depreminde 309 kişi yaşamını yitirmiş, 1500 kadar kişi yaralanmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya tedirgin! Korkutan rakam açıklandı...Dünya tedirgin! Korkutan rakam açıklandı...
27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!27 yaşındaki Ağrılı kadın muhtar yaptıklarıyla şaşkına çevirdi!
Olay oldu! 'Allah cezamı versin' diyerek yırttıOlay oldu! 'Allah cezamı versin' diyerek yırttı
Anahtar Kelimeler:
deprem İtalya mahkeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"

Fatih Portakal, bu fotoğrafla paylaştı! "Erdoğan'ı başarılı buluyorum"

Hukuk bürosundan kargo dolandırıcılığı

Hukuk bürosundan kargo dolandırıcılığı

Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!

Sizin de EYT’den erken emekli olma şansınız olabilir!

Sizin de EYT’den erken emekli olma şansınız olabilir!

Ankara'da kriz büyüyor! Vatandaşlara SMS gönderildi

Ankara'da kriz büyüyor! Vatandaşlara SMS gönderildi

İlginizi Çekebilir

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.