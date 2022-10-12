Öldükleri için kusurlu bulundular! Mahkemenin kararı o ülkeyi ayağa kaldırdı... Tepki yağıyor

İtalya, 2009 yılında yaşanan depremle ilgili mahkemeden çıkan kararı konuşuyor. 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği L'Aquilla depremiyle alakalı davada bir binada enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 24 kişiye dair alınan karar ülke gündeminde büyük yankı buldu. İşte ölen kişilerin kusurlu bulunduğu karara ilişkin detaylar...

ENKAZIN ALTINDA KALARAK CAN VEREN 24 KİŞİ KUSURLU BULUNDU

"Il Messaggero" gazetesinin Abruzzo bölge baskısında ve "Il Centro" gazetesinde çıkan haberlere göre, mahkeme kararında, 6,3 büyüklüğündeki depremden önce iki sarsıntı yaşandığına dikkat çekilerek bu iki küçük sarsıntının ardından evlerini terk etmeyen ve sonraki büyük sarsıntıda evlerinin enkazında kalarak can veren 24 kişi belirli oranda kusurlu bulundu.

GEREKÇE: EVLERİNİ TERK ETMEMELERİ

Mahkeme kararında, deprem sırasında Campo di Fossa caddesindeki binada ölen 24 kişinin önceki iki sarsıntıya rağmen evlerini terk etmemesi, bu kişilerin ihmali olarak yorumlandı. Depremde söz konusu binada ölenlerin, evden çıkmamaları sebebiyle olaydaki ihmal payının yüzde 30 olduğu, diğer bakanlıklarının yüzde 15'er ve müteahhidin varislerinin de yüzde 40 civarında ihmal payı olduğu belirtildi.

KARAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu mahkeme kararı, kamuoyunun tepkisini çekti. Sosyal medya platformlarında çok sayıda İtalyan kullanıcı, bu kararı alan mahkeme heyetine tepki gösterdi.

DEPREMDE 309 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

6 Nisan 2009'da meydana gelen L'Aquila depreminde 309 kişi yaşamını yitirmiş, 1500 kadar kişi yaralanmıştı. (AA)

