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'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.10.2024 11:04
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Rojin Kabaiş üniversite eğitimi almak için gittiği Van'da akşam yemeği yedikten sonra kayboldu ve 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. İntihar mı cinayet mi soruları hala kafa karıştırırken telefonundaki son Google aramaları ortaya çıktı. 3 arama yapan Rojin'in haritalarda baktığı son yer ise cansız bedeninin bulunduğu nokta olması dikkat çekti.

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

Türkiye günlerdir iyi haber beklediği Rojin'in cansız bedeninin bulunması şokunu yaşamıştı. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmadan Google'da yaptığı arama geçmişi ve kütüphaneden okumak için aldığı son kitaba ulaşıldı. Rojin'in aramalarında 'Öldükten sonra cennete nasıl girileceği', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olacağı' gibi başlıklar aranırken, aldığı son kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın Kayıp Aranıyor kitabı olduğu belirtildi. Google haritalarda baktığı son yer ise kafaları karıştırdı.

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AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA BİR DAHA HABER ALINAMADI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

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20 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, salı günü, kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi sahilinde, bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.
Ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Rojin'in Google üzerinden yaptığı aramalara dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. CNN Türk'te yer alan habere göre Rojin'in son aramalarında şunlar yer aldı;

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'Otopsi nasıl yapılır?', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olur?', 'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?'

HARİTA DETAYI...

Rojin'in son olarak ise Google Haritalarda, cansız bedeninin bulunduğu Molla Kasım Mevkii'ni aradığı tespit edildi.

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SON KİTAP: KAYIP ARANIYOR

Rojin'in ölümünden evvel üniversitenin kütüphanesinden aldığı kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın 'Kayıp Aranıyor' kitabı. Kitabın konusu ise şöyle;

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Romanda, eski konsoloslardan Vildan Bey'in kızı Nevin'in yaşamı anlatılmaktadır. Nevin içinde bulunduğu dünyadan, bu dünyanın iki yüzlülüğünden ve çıkarcılığından sıkılmıştır ve yalansız, özgür ve samimi bir dünyaya özlem duymaktadır.

Romanın sonunda iki arada kalan Nevin sonunda dünyasından tamamen kaçıyor Nevin romanın sonunda kayıplara karışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Google Van Rojin kayıp
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