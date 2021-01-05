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Öldükten sonra hayata geri gelen insanların öyküleri nefes kesti

05.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Öldükten sonra hayata geri gelen insanların öyküleri nefes kesti

Herkes hayatının bir noktasında ölüm hakkında düşünmüştür. Eğer daha fazlasını bilmek istiyorsanız öldükten sonra tekrar hayata döndüğünü söyleyen bu insanların hikayelerine bir göz atın.

Reddit’te başlayan bir tartışmada, öldükten sonra tekrar hayata döndüğünü iddia eden kullanıcılar, kendi hikayelerini paylaştı. Bu tartışmayı u/Aidanmartin3 adlı bir kullanıcı “Öldüğü ilan edilen ve dirilen Redditçiler, ölürken zihinsel olarak neler yaşadınız?” soruyusyla başlattı.

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Kullanıcı bu soruyu “Bana araba çarpmıştı. Görmeye ve tüm kargaşayı duymaya devam ediyordum. Sırtımdan zorlandığımı hissettim. İlk kalp atışımı ve vücudumdan akan kanı hissettim. O noktada acıyı ve her şeyin karardığını hissettim” şeklinde yanıtladı.

Başka bir hikayede ise hastaneye kaldırılan kişi, hastane personelinin nasıl çaresizce çabaladığını şu sözlerle anlattı: “Hastane odasındaydım ve hastanın karısı da odadaydı. Hastayı bağladıkları cihazdan bip sesleri gelmeye başladı, alarm çaldı ve ekranda düz çizgi göründü. Bir sürü doktor ve hemşire odaya koştu ve onu hayata döndürmeye çalıştılar, bizi de odadan dışarı çıkardılar. Yarım saat sonra geri döndüklerinde hastanın geri döndüğünü söylediler. Onu ancak yedi gün sonra görebilecektim. Onu gördüğümde bana her şeyi dışardan üçüncü bir kişi gibi gözlemlediğini, beni ve eşinin orada olduğunu dahi gördüğünü söyledi.”

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Başka bir kullanıcı ise şunları anlattı “Bana üç dakikalığına öldüğümü söylediler. İnsanların ölümden sonraki yaşamı deneyimlediklerini duymuştum ama benim için uyumak gibiydi. Uyandığımda bana neredeyse üç dakika boyunca ölüydün dediler, ‘ah öyle mi’ diyebildim. Kesinlikle tekrar öleceğim ve bu yalnızca bir hiçlik korkusu, hiç de korkutucu değil.”

Bir kez öldüğünü söyleyen başka bir kullanıcı ise “Sanırım biraz rahat bir histi. Güzel, karanlık bir hiçlik dışında pek bir şey hatırlamıyorum; ama o an bunun bir son olduğunu da biliyordum. Karanlığa doğru gitmemem gerektiğini biliyordum, o sırada karanlıkta gibiydim ama bundan zevk almamam gerekiyordu. Eğer orada çok fazla kalsaydım gerçekten ölmüş olacaktım. Bu günlerde artık ölümden o kadar korkmuyorum. Tıpkı uykuya dalmak ve uyandığınızda belli belirsiz anımsadığınız bir rüya gibiydi. Aslında hatırladığım tek bir görüntü” dedi.

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