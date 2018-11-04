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"Öldür Benim Sevgilim"in çekimlerinde sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı filmin Mart 2019'da vizyona girmesi planlanıyor

İSTANBUL (AA) - BKM yapımın yeni filmi "Öldür Beni Sevgilim"in çekimlerinde sona gelindi.

Filmin senaryosunu Murat Dişli kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Boz, evli çiftlerin bu filmi izlediklerinde kendilerinden bir şey bulabileceğini kaydetti.

Seda Bakan ise filmin aşk, komedi ve aksiyon türünü bir araya getirdiğine işaret ederek, "Filmde 5 yıldır evli ve birbirinden sıkılmış genç bir çifti canlandırıyoruz. Evlilik yıl dönümlerinde meydana gelen bir yanlış anlama sonucu birbirlerini öldürmeye karar veriyorlar ve hikaye buradan başlıyor." dedi.

Filmin, Mart 2019'da vizyona girmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Öldür Benim Sevgilim

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