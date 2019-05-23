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Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

'SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM' Antalya'da birlikte alkol aldıkları Ayşe G.

Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandı (2)

'SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM'
Antalya'da birlikte alkol aldıkları Ayşe G. için kavga ettiği arkadaşı Sadık Cantürk'ü başına saksıyla vurup, bıçaklayarak öldüren Soner E., ifadesinde olay sırasında çok sarhoş olduğunu ve yaşananları hatırlamadığını söyledi. Evin kira parası yüzünden tartıştıklarını öne süren Soner E., "Sadık Cantürk'ün bana odunla vurduğunu hatırlıyorum. Ondan sonrası yok bende. Gözümü açtığımda nezarethanedeydim" dedi.
Soner E. ile Ayşe G., polisteki ifadelerinin ardından 'kasten adam öldürme' suççlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandı (2)Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandı (2)

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