Öldürdüğü eşinin açtığı 'şiddet' davası sürüyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da cezaevinden kaçıp, yatakta birlikte yakaladığını öne sürdüğü eşi Sultan Uluışık (27) ile Mehmet Sabir Öztoprak'ı (60) öldürdüğü öne sürülen Sedat Uluışık (37), olaydan önce eşinin açtığı 'basit yaralama', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Silahla birden fazla kişi ile yağma' suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Kepez'de boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, 2 çocuğunun annesi eşi Sultan Uluışık'a defalarca şiddet uygulayınca tutuklandı. Sultan Uluışık son olayın ardından annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Sedat Uluışık ise Dalaman Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Sedat Uluışık 3 Aralık 2017 günü cezaevinden firar etti. Bir gün sonra eşi ve annesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6703 Sokak'taki evine gelen Sedat Uluışık, eşi Sultan Uluışık'ı iddiaya göre Mehmet Sabir Öztoprak ile aynı yatakta gördü. Sedat Uluışık, mutfaktan aldığı bıçakla önce Öztoprak'ı, ardından eşini defalarca bıçakladı. Kendisi de ellerinden bıçakla yaralanan Sedat Uluışık kaçtı. Yaralı halde dışarı çıkan Mehmet Sabir Öztoprak, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Öztoprak'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne, Sultan Uluışık'ı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Sultan Uluışık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sabir Öztoprak ise olaydan bir süre sonra öldü. Sedat Uluışık daha sonra polisi arayarak teslim oldu. Tutuklanan Sedat Uluışık hakkında eşi Sultan Uluışık ve Mehmet Sabir Öztoprak'ı öldürdüğü gerekçesiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sedat Uluışık, eşi Sultan Uluışık'ın ölmeden önce 'basit yaralama', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Silahla birden fazla kişi ile yağma' suçlamalarıyla açtığı davada da hakim karşısına çıktı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Uluışık ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanına, ölen eşini sevdiğini söyleyen Sedat Uluışık, “Ben onun saçını kesmedim. Tehdit etmedim. Darbetmedim" dedi. Dinlenen tanıklar ise Sedat Uluışık'ın eşini darbettiğini iddia etti. Bir tanık da yaşanan olaylardan dolayı misafir kaldıkları evden Uluışık çiftini kovduklarını öne sürdü. Duruşma ertelendi.

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