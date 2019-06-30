HABER

Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

ÇORUM'da Selim Ş.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Selim Ş. (25), boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.'yi (20) tabancayla sokak ortasında başından vurarak, öldürdü. Eşini kanlar içinde sürükleyip otomobile koyarak uzaklaşan Selim Ş., polis ekiplerince yakalandı. Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş. ile boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a gelerek buraya yerleşti. Selim Ş. de eşiyle konuşmak bugün kente geldi. Parkta buluşan çift konuşurken, iddiaya göre Selim Ş., belinden çıkardığı tabancayı eşine doğrultup ateşledi. Selim Ş., başından vurduğu eşini, sürükleyerek otomobile koyduktan sonra direksiyona geçip, hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi'nde trafik ekiplerince durduruldu. Aracın ön koltuğunda bulunan Gökcen Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Ş. gözaltına alındı. Olay yerine toplanan kalabalığı polis ekipleri güçlükle dağıtırken, yapılan incelemelerin ardından Gökcen Ş.'nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Oğlunun kullandığı motosikletten düştüOğlunun kullandığı motosikletten düştü
Poyraz, 'langerhans' hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişPoyraz, 'langerhans' hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.