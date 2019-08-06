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Öldürdüğü eşiyle 2 saat dolaşan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık eşi Fatma Erdoğan'ı (22) araçta silahla 2 el ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan tutuklu sanık Eren Erdoğan'ın (22) ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapsi istendi.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık eşi Fatma Erdoğan'ı (22) araçta silahla 2 el ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan tutuklu sanık Eren Erdoğan'ın (22) ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Eren Erdoğan'ın ifadesinde olay günü eşiyle aralarında tartışma yaşandığını, eşi Fatma Erdoğan'ı korkutmak için silahını çıkardığını, ancak silahın ateş aldığını belirtti.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 16 Mart 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu; Boşanma aşamasında olan Eren Erdoğan ile Fatma Erdoğan çifti olay günü buluşarak bir alışveriş merkezine gitti. Eren ve Fatma Erdoğan çifti buradan otomobil ile ayrılarak Yenibosna'ya doğru hareket etti. Saat 20.43'te Fatma Erdoğan yolda cep telefonundan 155 polis imdat hattını aradı. Fatma Erdoğan telefondaki polis memuruna "Merhaba ben size bir ihbar yapacaktım. Benim davalık olduğum eşim beni şu anda araca kilitledi esir tutuyor. İkitelli civarındayız." şeklinde ihbarda bulundu. 15 dakika sonra Eren Erdoğan, tabanca ile Fatma Erdoğan'a 2 el ateş etti. Ardından şüpheli yola devam ederek Bahçelievler'den Başakşehir'e doğru gitti. Başakşehir'de Eren Erdoğan, Fatma Erdoğan'ın telefonunu attı. Şüpheli Eren Erdoğan Başakşehir'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Sarıyer'e ardından Beykoz'a gitti. Eren Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden tekrar Avrupa Yakasına geçerek Küçükçekmece'ye gitti. 22.45'te şüpheli Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.

"KORKUTMAK İÇİN SİLAHI ÇIKARDIM"
Şüpheli Eren Erdoğan ifadesinde, "Olay günü Fatma ile buluştuk. Alışveriş merkezinde sinemaya gittik. Daha sonra buradan ayrıldık. Bu sırada aramızda tartışma yaşandı. Fatma'yı korkutmak için üzerimdeki silahı çıkardım. Ancak silah ateş aldı. Bu sırada saat 21.30'du. Silah ateş alınca aracımla Halkalı istikametinde hastane aradım. Araçta olduğumuz süre içerisinde Fatma 155 Polis İhbar Hattı'nı aramadı. Ben de böyle bir şey hatırlamıyorum. Olay gerçekleştikten sonra teslim oldum. Bu sırada saat 21.30 ve 21.40'tı" şeklinde ifade verdi. Eren Erdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

"FATMA ERDOĞAN'I HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKTIĞI BELİRTİLDİ"
İddianamede 155 Polis İhbar Hattı kayıtları nazara alındığında şüpheli Eren Erdoğan'ın öldürme olayını gerçekleştirmeden önce Fatma Erdoğan'ı hürriyetinden yoksun bıraktığı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Fatma Erdoğan'ın vücudunda 2 el ateşli silah mermi çekirdeğinin isabet ettiği, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı. İddianamede şüpheli Eren Erdoğan'ın "Eşi kasten öldürmek", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 13 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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