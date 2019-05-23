Öldürdüğü kadının altınlarını çalan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'da, Suriyeli bir kadını evine öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "kasten öldürme, gasp, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Akram M. ve oğlu tutuksuz Muhammad M. (15) ile tarafların avukatları katıldı.

Akram M, savunmasında, cinayeti ve diğer suçları oğlunun işlediğini, kendisinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Muhammad M. ise yaşı küçük olduğu için babasının hapisten kurtulmak amacıyla suçu üzerine attığını, olay günü kendisini zorla yanında götürdüğünü iddia etti.

Mahkeme heyeti, Akram M'ye adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, gasp, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından da toplam 21 yıl hapis cezası verdi.

"Adam öldürmeye yardımcı olmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağmadan da 5 yıl 5 ay hapse mahkum edilen Muhammad M'nin cezaları, yaşının küçük olması nedeniyle 5 yıl 10 aya indirilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokağı'nda Ocak 2018'de Suriyeli Fatma Khillo'ya (34) ulaşamayan eşinin isteğiyle evinin kapısını kıran komşuları, kadını kanlar içinde yerde bulmuştu. Sağlık ekipleri, yatak odasında vücudunun birçok yerinden bıçaklanan Khillo'nun öldüğünü belirlemişti. Ailenin de tanıdığı Akram M. ile oğlu Muhammad M. gözaltına alınmış, baba Akram M. tutuklanmıştı.

