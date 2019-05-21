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Öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 19:02 | Son Güncelleme

Tunceli’de 3 çocuk annesi kadını öldüren ardından da cenaze törenine katılan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, 6 gün önce Hozat ilçesi Geçimli köyünde meydana geldi.

Öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

Tunceli’de 3 çocuk annesi kadını öldüren ardından da cenaze törenine katılan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 gün önce Hozat ilçesi Geçimli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmaya götüren 3 çocuk annesi Sakine Oğuz (57), öldürülmüş olarak bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Oğuz’un yapılan otopsisinde, kadının darp edildiği aynı zamanda 2 el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. İl ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada şüpheli Medet Can A. (23) olduğu belirlendi. Askerden izine gelen ve izninin bitmesi üzerine Tunceli’den ayrılarak Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıkan zanlı, Elazığ Havalimanında polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hozat ilçesine götürülen şüpheli jandarmada ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklanarak Elazığ E Tipi Cezaevine gönderildi.
Zanlının cinayeti itiraf ettiği, hatta cinayet sonrasında kadının cenaze törenine katıldığını da söylediği öğrenildi.

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