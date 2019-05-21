Öldürdüğü kadının cenazesine katılıp, ağlamış (2)

TUTUKLANDI \nTunceli'nin Hozat il\u00e7esinde, merada hayvanlar\u0131n\u0131 otlatan Sakine O\u011fuz'u (57) \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc itiraf eden Medet Can Ata\u015f (21), jandarmadaki ifadesinin ard\u0131ndan adliyeye g\u00f6nderildi. Mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131lan Ata\u015f, tutuklanarak cezaevine konuldu.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweeti\u00d6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kad\u0131n\u0131n cenazesine de kat\u0131lan zanl\u0131 tutukland\u0131Sokak ortas\u0131nda sandalyeler ile kavga ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum