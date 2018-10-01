Öldürdüğü kadının cesedini yakan sanığa 25 yıl hapis

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki evinde 71 yaşındaki Narin Gül Yorgancıoğlu'nun 15 Ocak 2015'te öldürülüp cesedinin yakılmasıyla ilgili yargılanan bir sanık daha 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yorgancıoğlu'nun elleri arkadan bağlanmış, vücudunun üst kısmı ve kafası yanmış vaziyetteki cesedi, kadının beraber yaşadığı Y.H. ile komşuları tarafından Ulubey Mahallesindeki evde bulunmuştu.
Adli Tıp uzmanlarının yaptığı incelemede, kadının sert cisimle başına aldığı darbe sonucunda öldüğü, ardından cesedinin yakıldığı belirlenmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda Y.H'nin kardeşi Fikret H. yakalanmış, cinayete karıştığı belirlenen adam Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince takdiri indirimin ardından "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Olaya karıştığı belirlenen diğer kişi olan ve soruşturma aşamasında ortadan kaybolan Murat G. (37) hakkında açılan dava da karara bağlandı. Mahkeme, eşinin üvey teyzesi olan kadının öldürülmesine ilişkin Murat G'yi de 25 yıl hapse mahkum etti.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, Fikret H. ve Murat G'nin, olay günü birlikte alkol aldıkları ve sonrasında kadının evine gittikleri, sanıkların bağladıkları kadınla zorla cinsel ilişkiye girdikten sonra veya ilişki sırasında maktulün direnmesi üzerine başına sert cisimle vurarak öldürdükleri kaydedildi.
Mahkemenin, iki sanık hakkında cinsel saldırı suçundan da dava açılması için suç duyurusunda bulunduğu, ancak savcılığın takipsizlik kararı verdiği anlatılan gerekçeli kararda, bu sebeple "cinsel saldırı" suçundan hüküm kurulmadığı bildirildi.
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