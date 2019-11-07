Öldürdüğü karısının cesediyle teslim olan sanık hakim karşısında

Olay günü buluştuğu eşiyle sinemaya gittiklerini ileri süren Erdoğan, daha sonra otomobille yola çıktıklarını, bu sırada da eve dönmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını aktardı. Erdoğan, tartışma neticesi korkutma amacı ile torpidoda duran silahı aldığını iddia etti. Silahın ateş aldığını ve Fatma Erdoğan'ın yaralandığını ileri süren Erdoğan, "Hedef gözeterek ateş etmiş değilim. Sonrasında kendimi kaybetmişim, ne yaptığımı bilmiyorum." İfadelerini kullandı.

Sanık Erdoğan, bunun üzerine kaçarak evlendiklerini, ancak zaman içinde eşinin ailesinden kaynaklanan problemler yaşadıklarını anlattı.

Kimlik tespitinde dolmuş şoförü olduğunu beyan eden sanık Eren Erdoğan, savunmasına Fatma Erdoğan ile tanışıp evlenmeye karar verdiklerini, ancak ailesinin bu evliliğe karşı çıktığını öne sürdü.

İSTANBUL (AA) - Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdüğü otomobiliyle İstanbul'da birkaç ilçe dolaşıp polise teslim olduğu iddia edilen Eren Erdoğan'ın, ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Eşini vurduktan sonra İstanbul’un çeşitli yerlerinde arabasıyla dolaştığını ve çantası ile telefonunu arabadan attığını hatırladığını, sonra ise Halkalı Polis Merkezine Amirliği’ne teslim olmak için müracaat ettiğini söyleyen sanık Erdoğan, "Tüm bu olaylardan dolayı üzgünüm, pişmanım" dedi.

Sanık, soru üzerine, dolmuş şoförlüğü yaptığı ve akşamları üzerinde yüklü hasılat olduğu için tabanca satın aldığını söyledi.

Duruşmada daha sonra ifadeleri alınan müştekiler Kıymet Alyar ve Mehmet Alyar, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren müşteki beyanları, adli raporlar, ihbar kaydı gibi somut delillerin varlığını gerekçe göstererek sanık Erdoğan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın savunmasında bahsi geçen alışveriş merkezinin güvenlik kameralarından olay günü elde edilen görüntülerin sanığın fotoğrafları ile karşılaştırılarak inceleme yapılması için bilirkişiye gönderilmesini isteyen heyet, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile müştekiler Kıymet ve Mehmet Alyar’ın "suçtan zarar gören" sıfatıyla davaya kabulüne de kararlaştırdı.