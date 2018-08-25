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Öldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, evinde tabancayla yaşamına son veren Aziz Kaya'nın (50) cenazesi, intiharından önce aynı silahla öldürdüğü kızları Vesile (20) ve Işıl'ın (18) cenazeleriyle yan yana kazılan mezarlarda defnedildi.

Öldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildi

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, evinde tabancayla yaşamına son veren Aziz Kaya'nın (50) cenazesi, intiharından önce aynı silahla öldürdüğü kızları Vesile (20) ve Işıl'ın (18) cenazeleriyle yan yana kazılan mezarlarda defnedildi. Kaya'nın 2 kızını öldürüp, intihar etmesinin nedeni halen belirlenemezken, yakınları, ailenin yüklü miktarda borcu olduğunu öne sürdü.
Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde sorumlu müdür olarak görev yapan Aziz Kaya, Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine dün akşam gelip, iddiaya göre, ablalarıyla konuşacağını söylediği küçük kızı Zeynep'ten bahçeye çıkarak, oyun oynamasını istedi. Aziz Kaya, bir süre sonra yanındaki tabancayla kızları Vesile ve Işıl ile eşi Münibe'ye ateş açtı. Münibe Kaya, yara almadan kaçıp, bahçedeki kızı Zeynep'i de alarak, evden uzaklaştı. Kurşunlara hedef olan Vesile ve Işıl kardeşler ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya da aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan ve Münibe Kaya'nın evden kaçtığını görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, baba ve 2 kızının cansız bedenleriyle karşılaştı.
CEBİNDEN 'BU OLAYIN SORUMLUSU BENİM' NOTU ÇIKTI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Aziz Kaya'nın cebinde 'Bu olayın sorumlusu benim' yazılı not buldu. Kağıda incelenmek üzere el koyulurken, ölen baba ve kızlarının cesetleri, Adıyaman'da yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarınca teslim alındı. Cenazeler, Kahta'ya bağlı Çaltılı köyüne götürüldü. Köyde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan ve eşiyle 2 kızını kaybeden Münibe Kaya, uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Kız kardeşler ile babalarının cenazeleri, öğle vakti Çağrı Camii'nde kılınan namazların ardından Karadut mezrasında yan yana kazılan mezarlarda defnedildi.
'YÜKLÜ MİKTARDA BORÇLARI VARDI' İDDİASI
Polis ekipleri, Aziz Kaya'nın kızlarını öldürüp, intihar etmesiyle ilgili ailenin yakınlarının ifadelerine başvurdu. Aile yakınlarının, polise verdiği ifadelerinde, Aziz Kaya'nın yüklü miktarda para borcu olduğunu belirterek, cinayeti bu nedenle işleyip, işlemediğini bilmediklerini anlattıkları öğrenildi.

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Öldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildiÖldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildiÖldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildiÖldürdüğü kızlarıyla yan yana toprağa verildi

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