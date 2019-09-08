HABER

Öldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı (19) öldürdükten sonra, mezarının başına giderek helallik isteyen Mehmet Budan'ın (19), Çakar'ın öldürmeden önce son görüntülerini çektiği ortaya çıktı.

Öldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmiş

ADANA, (DHA)- İSTANBUL'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı (19) öldürdükten sonra, mezarının başına giderek helallik isteyen Mehmet Budan'ın (19), Çakar'ın öldürmeden önce son görüntülerini çektiği ortaya çıktı.
Olay, 31 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar ve Mehmet Budan arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Budan, üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı. Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Budan ise olayın ardından kaçtı. Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaçtıktan sonra otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet Budan, burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü belirtti. Gözyaşları içinde olayı anlatan Budan, babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi. Bunun üzerine aile büyükleri Budan'ı mezarlığa götürdü. Mezar başında dua eden Budan, "Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sen de hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol" dedi.
Budan'ın ayrıca kuzenini öldürmeden önce son görüntülerini çektiği ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir müze önünde çekilen görüntülerde öldürülen Çakar'ın gülerek kuzeniyle konuşması cep telefonuyla görüntülendi.
Budan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Burada ifadesi alınan Budan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra, Çakar'ın mezarına 500 metre mesafede bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Öldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmişÖldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmişÖldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmişÖldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmiş

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı 
Diyarbakır’da 15 saat arayla aynı ev ikinci defa tarandıDiyarbakır’da 15 saat arayla aynı ev ikinci defa tarandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.