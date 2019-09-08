Öldürdüğü kuzeninin son görüntülerini çekmiş

ADANA, (DHA)- İSTANBUL'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı (19) öldürdükten sonra, mezarının başına giderek helallik isteyen Mehmet Budan'ın (19), Çakar'ın öldürmeden önce son görüntülerini çektiği ortaya çıktı.

Olay, 31 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar ve Mehmet Budan arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Budan, üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı. Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Budan ise olayın ardından kaçtı. Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaçtıktan sonra otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet Budan, burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü belirtti. Gözyaşları içinde olayı anlatan Budan, babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi. Bunun üzerine aile büyükleri Budan'ı mezarlığa götürdü. Mezar başında dua eden Budan, "Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sen de hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol" dedi.

Budan'ın ayrıca kuzenini öldürmeden önce son görüntülerini çektiği ortaya çıktı. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir müze önünde çekilen görüntülerde öldürülen Çakar'ın gülerek kuzeniyle konuşması cep telefonuyla görüntülendi.

Budan, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Burada ifadesi alınan Budan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra, Çakar'ın mezarına 500 metre mesafede bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.