HABER

Öldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:01 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen 2 çocuk annesi Seher Özer'i (30) başından vuran, ardından aynı pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek intihar eden evli ve 2 çocuk babası Erdal Akın (44), aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Öldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta toprağa verildi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen 2 çocuk annesi Seher Özer'i (30) başından vuran, ardından aynı pompalı tüfekle göğsüne ateş ederek intihar eden evli ve 2 çocuk babası Erdal Akın (44), aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Erdal Akın’ın, iddiaya göre bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Seher Özer ile arasında ilişki başladı. Akın, eşinden boşanıp Özer ile ikinci evliliğini yapmak istedi. Ancak bu evliliğe Özer'in ailesinden onay çıkmadı. Bunun üzerine ikili konuşmak için dün saat 07.00 sıralarında, Osman Yozgatlı Mahallesi, 1212 Sokak'taki Nuri Sanlı Parkı'nda buluştu. Aralarında tartışma yaşandığı öne sürülen ikiliden Akın, yanındaki pompalı tüfekle Özer'i başından vurdu. Akın, ardından aynı tüfeği göğsüne dayayıp, bir kez daha tetiği çekti. Seher Özer olay yerinde yaşamını yitirirken, Akın ağır yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özer'in cesedi ise otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölüm haberleri, yakınlarında üzüntü yarattı.
YANINDA ÇALIŞMIŞ
Seher Özer'in 3 yıl önce eşinden boşandıktan bir süre sonra Erdal Akın'a ait züccaciye dükkanında çalışmaya başladığı öğrenildi. İkili arasında bir süre sonra başlayan yakınlaşmanın duygusal ilişkiye dönüştüğü belirtildi.
Akın ve Özer'in cenazeleri farklı zamanlarda yakınları tarafından morgdan alındı. İlk olarak Seher Özer'in cenazesi, Veysel Karani Camii'ne getirildi. Öğlende kılınan namaz sonrası Seher Özer, Ovaeymir Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir saat sonra ise bu kez Erdal Akın'ın cenazesi aynı camiye getirildi. Kılınan namaz sonrası Erdal Akın cenazesi de aynı mezarlığa defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Öldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta toprağa verildiÖldürdüğü sevgilisi ile aynı mezarlıkta toprağa verildi

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndüHafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü
Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandı (2)Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.