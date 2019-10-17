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Öldürdüğü sevgilisinin kocası için 'Rahmetli adam gibi adamdı' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 15:58 | Son Güncelleme

İZMİT'te, plan yapıp, sevgilisi Fahrettin Özcan'a  eşi Hüsnü Güntaç'ı öldürten Sibel Güntaç, eşinin kendisini başka erkeklere pazarlamak istediğini iddia etti.

Öldürdüğü sevgilisinin kocası için 'Rahmetli adam gibi adamdı' dedi

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, plan yapıp, sevgilisi Fahrettin Özcan'a eşi Hüsnü Güntaç'ı öldürten Sibel Güntaç, eşinin kendisini başka erkeklere pazarlamak istediğini iddia etti. Fahrettin Özcan ise sevgilisini yalanlayarak, "Rahmetli karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı" dedi.
İzmit'te, geçen yıl 5 Kasım günü yaşanan olayda Sibel Güntaç (32), plan yapıp, sevgilisi Fahrettin Özcan'a (42) eşi Hüsnü Güntaç'ı (32) öldürttü. Özcan, Güntaç'ı evinde başından tabancayla vurdu. Çift daha sonra cesedi ormanlık alanda toprağa gömdü. Kısa sürede yakalanan Sibel Güntaç ve Fahrettin Özcan tutuklandı.
Kocaeli Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Fahrettin Özcan ve Sibel Güntaç ile avukatları katıldı.Ölen Hüsnü Güntaç'ın yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Sibel Güntaç, "Kocam beni başka erkeklere pazarlamak istedi. Her gün ölecek miyim? diye bekliyordum. Olay günü Fahrettin Özcan'ı eve ben çağırdım. Silahı Fahrettin Özcan'a ben verdim. Evet, ben bu hatayı yaptım. O da kocamı vurdu" dedi.
Fahrettin Özcan ise Sibel Güntaç'ın ifadelerini yalanlayarak, "Rahmetli karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı. Allah rahmet eylesin. Sibel Güntaç kadınlığını kullanarak beni kandırdı" diye konuştu.
Mahkeme ikilinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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Öldürdüğü sevgilisinin kocası için 'Rahmetli adam gibi adamdı' dediÖldürdüğü sevgilisinin kocası için 'Rahmetli adam gibi adamdı' dediÖldürdüğü sevgilisinin kocası için 'Rahmetli adam gibi adamdı' dediÖldürdüğü sevgilisinin kocası için 'Rahmetli adam gibi adamdı' dedi

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