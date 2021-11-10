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  4. Öldürdükten sonra felç geçirmişti! Arife öğretmenin katili 5,5 ay sonra hayatını kaybetti

Öldürdükten sonra felç geçirmişti! Arife öğretmenin katili 5,5 ay sonra hayatını kaybetti

10.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Talas ilçesinde arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Sarıoğlu’nu tabancayla öldüren Tolga Temur, hayatını kaybetti. Sarıoğlu'nu öldürdükten sonra intihara kalkışan Temur, tedavisinin ardından tutuklanıp konulduğu cezaevinde fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Temur’un felç geçirdiği belirlenmişti ve yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Öldürdükten sonra felç geçirmişti! Arife öğretmenin katili 5,5 ay sonra hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 20 Mayıs’ta ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkıp okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga Temur ile karşılaştı. İkili arasında kısa süre sonra çıkan tartışmanın ardından Tolga Temur, üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı.

Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga Temur da ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tolga Temur da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Arife Nur Sarıoğlu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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ZANLI, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından kafasına ateş ederek ağır yaralanan Tolga Temur’un İzmir’de tedavi gördüğü hastanede 5.5 ay sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Arife öğretmeni öldürdükten sonra intihara kalkışan Tolga Temur, tedavisinin ardından tutuklanıp konulduğu cezaevinde fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Tedaviye alınan Temur’un omurilik zedelenmesine bağlı felç geçirdiği belirlenmişti. Tolga Temur yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı. Temur'un entübe olarak tedavisi devam ediyordu. (İHA/DHA)

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cinayet Öğretmen Kayseri
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