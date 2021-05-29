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  4. Öldürdükten sonra iki mezarın arasına gömmüşlerdi! Vahşette yeni gelişme

Öldürdükten sonra iki mezarın arasına gömmüşlerdi! Vahşette yeni gelişme

29.05.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kayıp olarak aranırken öldürülüp mezarlığa gömüldüğü ortaya çıkan Emre Öztürk (28) cinayetinin şüphelileri K.İ. (24), İ.P. (32) ve B.A. (38) adliyeye sevk edildi.

Öldürdükten sonra iki mezarın arasına gömmüşlerdi! Vahşette yeni gelişme

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Emre Öztürk, 20 Mayıs'ta arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen Öztürk için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emre Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Öztürk'ün son olarak temas kurduğu arkadaşları K.İ., İ.P. ve B.A.’yı gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerden K.İ.'nin, Emre Öztürk'ü Kurtderesi mevkisinde birlikte alkol aldıktan sonra başına taşla vurarak öldürdüğü ve merkeze bağlı Bademkaya köyü yakınındaki mezarlık alana gömdüğü ortaya çıktı.

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K.İ.’nin ifadesinden yola çıkan polis, bölgede yaptığı aramada Emre Öztürk’ün cansız bedenine ulaştı. Emre Öztürk’ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sivas
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