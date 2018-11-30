'Öldüreceğim' şakası gerçek oldu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, iki hafta önce 80 yaşındaki yatalak hasta babası Ali Pişkin'i, boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldüren, ardından da aynı bıçakla intihara kalkışan Celal Pişkin'in (54) olaydan önce eşi Nursel Pişkin'e cinayet işleyeceği yönünde şaka yaptığı ortaya çıktı. Pişkin'in ifadesinde, "İki ay önce eşim Nursel Pişkin'e şaka olsun diye 'Seni de babamı öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' demiştim" dediği öğrenildi.

Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak'ta 18 Kasım günü sabaha karşı meydana gelen olayda, Celal Pişkin, eşi Nursel Pişkin'in kendi annesini hastaneye götürdüğü sırada, yatalak olan babası Ali Pişkin'i boğazını ekmek bıçağıyla keserek, öldürdü. Pişkin, daha sonra aynı bıçakla kendi bileklerini ve kalp bölgesini kesip, yaşamına son vermek istedi. Hastaneden eve dönen Nursel Pişkin, eşini yaralı, kayınpederini ise cansız halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Celal Pişkin, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ŞAKA GERÇEK OLDU

Celal Pişkin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal Pişkin'in soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde olaydan 2 ay önce eşi Nursel Pişkin'e, "Seni de, babamı da öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim" şeklinde şaka yaptığını anlattığı öğrenildi. Pişkin ifadesinde, şunları söyledi:

"Babamı boğazını keserek öldürdüm. Böyle olsun istemezdim. Eşim ve ben ve babamla birlikte yaşıyorduk. Annem iki sene önce vefat etti. Annem vefat edince babam da hasta olduğu için yanımıza aldık. Tüm bakımını üstlendik. Babam prostat kanseriydi. Ayrıca Alzheimer hastalığı vardı. Bakıma muhtaçtı. Olaydan beş, altı ay önce yatalak vaziyete geldi. Babamı yedirme, içirme, tuvalete çıkarma, banyosunu yaptırma, kaldırma, oturtma vs. gibi tüm bakım ihtiyaçlarını ben karşıladım. Son beş altı aydır psikolojik olarak yıpranmıştım. On sene evvel de psikolojik tedavi gördüm. Çok sinirli bir yapıya sahibim. Birçok şeyi kafama takarım. Son yirmi gündür yine bu rahatsızlığım nüksetti. Tedavi görmeye başladım. Psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. Akıl sağlığımda herhangi bir sıkıntı yok. Normalde alkol kullanıyorum. Ancak psikolojik ilaçlar kullandığım için alkol almıyordum. İki ay önce eşime 'Seni de, babamı da öldüreceğim. Sonra da kendimi öldüreceğim' dedim ancak, bunu şaka yollu söyledim. Böyle bir maksadım yoktu. Çok bunalmıştım. Olay gerçekleştikten sonra ben de sol bileğimi ve kalbimin üst tarafını keserek kendimi öldürmek istedim."

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